'Мы уже имели негативный опыт Будапештского меморандума': Зеленский провел переговоры с командой Трампа относительно гарантий безопасности

В четверг, 11 декабря, президент Владимир Зеленский вместе с украинскими чиновниками провел переговоры с американской стороной. Речь шла о гарантиях безопасности для Украины, которые являются ключевым пунктом мирного плана.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях. Зеленский отметил, что Украина не хочет повторять негативный опыт Будапештского меморандума.

Разговор происходил в формате онлайн. Американскую сторону представляли: государственный секретарь Марко Рубио, министр войны США Пит Гегсет, спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, генералы Джек Кин и Алексус Гринкевич и старший советник Белого дома Джош Груенбаум. В переговорах также принял участие генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Очень ценим активную работу американской стороны на разных уровнях – не только для окончания войны, но и для обеспечения Украине безопасности и недопущения нового вторжения России. Это демонстрирует серьезность намерений Америки и настроенность на результат", – отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что гарантии безопасности – это одна из главных вещей для всех дальнейших шагов. Он напомнил негативный опыт Будапештского меморандума.

"Мы уже имели негативный опыт Будапештского меморандума. Все помнят это, как и то, что Россия не раз нарушала все остальные свои обязательства. Поэтому сейчас важно, чтобы в этом документе по гарантиям безопасности были конкретные ответы на то, что больше всего беспокоит украинцев: какими будут действия партнеров, если Россия решит прийти со своей агрессией снова", – пояснил президент.

Стороны договорились, что будут активно работать ради того, чтобы в ближайшее время было конкретное понимание возможных вариантов гарантий безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подпишет с США сразу несколько соглашений, которые будут касаться послевоенного восстановления, экономического восстановления и гарантий безопасности для нашего государства. Над экономическим пакетом уже работают правительственные чиновники, а структура документа может напоминать отдельный план помощи, подобный историческому плану Маршалла.

