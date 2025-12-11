'Рассчитываем на пакеты PURL в следующем году': Зеленский заверил, что военная поддержка союзников не прекратится

В 2026 году Украина может рассчитывать на пакеты военной помощи, оплаченные союзниками через механизм PURL, в 15-16 миллиардов долларов. Наше государство стремится к миру, но оружие также является нашей гарантией безопасности, поэтому пока дипломатическое урегулирование и закупка американского вооружения продолжаются как параллельные процессы.

Видео дня

Об этом заявил Владимир Зеленский. В четверг, 11 декабря, он провел пресс-конференцию для журналистов в Офисе президента Украины.

Украина ожидает, что и в дальнейшем будет получать оружие и разведданные из США

"По PURL у нас были разговоры с американской стороной, и мы движемся в рамках этой программы. И нам следует рассчитывать на пакеты через PURL в 15-16 миллиардов долларов на следующий год", – сообщил глава государства.

"Надеемся, что война закончится, но в любом случае нам нужна эта программа, и нам нужно это оружие, чтобы просто оно было на складах, чтобы это поддерживало обеспечение безопасности, потому что никто не знает, что будет послезавтра. Вот почему мы работаем над этой программой. И мы говорили с Соединенными Штатами. Я просил их, в любом случае, чтобы это было параллельно: мирные переговоры и PURL. Это параллельный процесс. Поэтому они его не останавливают", – добавил Зеленский.

Также, по состоянию на первую половину декабря, Силы обороны получали от Вашингтона разведывательные данные.

"Я думаю, что в любом случае они будут у нас. Но это на сегодня. Мы не знаем, как закончатся эти все переговоры, и мы не знаем, каким на самом деле будет результат. Мы хотим мира. И мы стараемся быть максимально конструктивными", – подчеркнул президент.

Переговоры по гарантиям безопасности продолжаются

Нашей стране необходимы действенные гарантии безопасности, и дипломатическая команда работает над этим.

Киев получил от Вашингтона проект потенциальных гарантий. И так же, как представители Украины сделали с общим мирным планом и с экономическими предложениями, так же они будут работать над документом о нашей будущей безопасности: добавляя собственные идеи и собственное видение.

"Сегодня мы поделимся нашим видением, а затем, через несколько дней, мы передадим этот документ американской стороне", – анонсировал Зеленский.

Это будет лишь основа соглашения, ведь Украина нуждается в большем количестве деталей. "Но этот документ – это наше решение, обеих сторон, и обе стороны понимают, что он должен быть юридически обязывающим, сильным, потому что был, к сожалению, этот слабый опыт Будапештского меморандума. Поэтому в конце концов документ по гарантиям безопасности, над которым мы работаем, будет в Конгрессе, и нужна будет поддержка Конгресса. Нам нужны действенные гарантии безопасности, а не что-то подобное Будапештскому меморандуму. Все это понимают, и я благодарен Америке за это понимание", – в очередной раз поблагодарил президент.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Владимир Зеленский сообщал, что контакты на уровне NSA (советников по национальной безопасности) между Украиной, Европой и Соединенными Штатами Америки идет практически ежедневно.

– По данным СМИ, 10 декабря Киев отправил Вашингтону пересмотренный мирный план. Он якобы включает в себя новые идеи по решению спорных вопросов касательно территории, в частности контроля над временно оккупированной Запорожской атомной электростанцией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!