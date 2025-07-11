Ватикан продолжит посреднические усилия для возвращения похищенных Россией украинских детей, – вице-спикер Елена Кондратюк
Заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк встретилась в Ватикане с секретарем по отношениям между государствами государственного секретариата Святого Престола, архиепископ Полом Ричардом Галлагером.
Об этом сообщил сайт парламента.
Кондратюк поблагодарила Святой Престол за усилия по возвращению похищенных рф украинских детей и поддержку международной инициативы Президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.
"К ней присоединились более 40 стран, включая Ватикан. Ценим внимание и поддержку, которую Папа Римский Лев XIV и Ватикан оказывают украинскому народу и пострадавшим от войны детям", – подчеркнула Елена Кондратюк.
Вице-спикер выразила благодарность Папе за личную встречу в Ватикане с большой группой украинских детей, которым Церковь оказала содействие в отдыхе в Италии. Перед этим Папа Лев XIV встретился с группой из 32 мальчиков и девочек из Харькова. Всего в этом году более 500 детей из Украины имели возможность посетить Ватикан и отдохнуть в Италии. Среди них подростки, которых удалось вернуть из России.
Стороны обсудили эскалацию российского террора против гражданского населения, священников и религиозных сооружений.
"К сожалению, его масштабы растут, а последствия ужасают. В результате одной из последних атак погиб младенец на Херсонщине. С начала войны убито 63 священника разных конфессий, разрушено и повреждено более 600 церквей и религиозных сооружений", – отметила Елена Кондратюк.
Она проинформировала, что россия продолжает индоктринацию и милитаризацию похищенных детей и детей на оккупированных территориях. По словам вице-спикера, последнее решение ЕСПЧ подтвердило, что это системные и грубые нарушения прав человека, которые сознательно совершаются Россией на административном уровне еще с 2014 года.
"Надеемся, что это решение привлечет еще больше внимания международного сообщества к этой теме и усилит давление на Россию. Мы исходим из того, что все похищенные дети должны быть возвращены отдельно - еще до подписания любых мирных соглашений. А Россия должна видеть, что в этом заинтересована широкая коалиция государств", - подчеркнула Елена Кондратюк.
Архиепископ Пол Ричард Галлагер одновременно заверил, что Святой Престол продолжит свою миссию и посреднические усилия по возвращению украинских детей, к которым привлечена группа Кардинала Дзуппи. В частности в рамках Президентской инициативы Bring Kids Back UA.