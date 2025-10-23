Вашингтон 'дает добро': чего ждать после отмены встречи Трампа и Путина. Интервью с Бессмертным

Запланированный будапештский саммит Трампа и Путина, который еще несколько дней назад в Вашингтоне называли "моментом истины", завершился еще до его начала. Американский президент, стремившийся превратить личную дипломатию в глобальный инструмент мира, наткнулся на старую российскую "логику" – не отступать, не признавать, не договариваться. Отмена встречи стала не только дипломатическим сигналом, но и символом: даже в системе, где Трамп предпочитает быть "посредником большой сделки", Москва осталась в собственной парадигме шантажа. В Кремле продолжают надеяться "истощить Запад", а Путин "ждет лучших позиций на фронте".

В общем, российский диктатор вновь показал, что "мир" для Кремля – это лишь другая форма войны, только с паузами для перегруппировки войск. Отказ России прекратить огонь по текущей линии фронта и ее требование контроля над всем Донбассом фактически разрушили американский сценарий "замораживания конфликта". Вашингтон понял, что в Будапеште Трампу не светит никакого соглашения, а лишь политическая ловушка, в которую он рисковал попасть, играя в собственную игру "великого миротворца". Будапештский саммит должен был стать политическим экспериментом Трампа – теперь он превращается в тест его реалистичности. И хотя президент США еще не поставил точку в своей "сделке века", мир уже видит: мир с Кремлем невозможно договориться, его можно только навязать.

Тем временем, в Европе готовят другую партитуру – план из двенадцати пунктов, который должен остановить войну вдоль нынешней линии фронта. Документ, который разрабатывается при участии Киева, предусматривает возвращение депортированных детей, обмен пленными, гарантии безопасности для Украины и постепенное снятие санкций с Москвы только после ее реального участия в восстановлении разрушенных территорий. Этот европейский проект, который Трампу представляет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте – попытка создать "архитектуру мира без иллюзий" с активным привлечением американского лидера в качестве главного участника. На этом фоне Конгресс США готовит новую серию законодательных ударов по России – от предоставления ей статуса государства-спонсора терроризма до передачи замороженных российских активов Украине. Сформируется ли в Вашингтоне наконец-то логика: больше не искать компромисса с Москвой –покажет время.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделилсяукраинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Буквально несколько дней назад мир говорил о том, что Трамп снова зовет Путина на личную встречу. И вот имеем ситуацию – не все так просто. Встреча отменена, хотя венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто говорит, что "все развивается далее", как и представители Кремля, которые также повторяют, что якобы подготовка продолжается. Так что произошло, что со встречей в Будапеште?

– Можно пошутить – мол, вашингтонские дамы очень капризны: утром одно, в обед другое, а вечером третье. Но если говорить серьезно, то все началось с прошлой недели, когда состоялся разговор между Путиным и Трампом. Этот звонок имел очевидную цель – сорвать встречу Зеленского с Трампом. Но этого сделать не удалось, несмотря на все попытки. Потому что, например, из 25 вопросов, которые обсуждались, 22 продвигаются уверенно, вплоть до подписания соглашения о поставке Украине 25 систем Patriot по соответствующей программе. То есть в конкретике, а не в информационном шуме, процесс движется. И главное – отношения Зеленского и Трампа, Украины и США, вошли в деловое русло. Без театра. Ибо все эти эмоциональные сцены с голосом и картами – не более, чем антураж. Громче всего, кстати, Трамп говорил не об Украине, а о Мадуро и членстве Испании в НАТО.

Если бы еще убрали с переговоров такого "таланта", как Уиткофф, было бы вообще идеально. Потому что этот человек абсолютно безграмотный в международной политике. Но его держат, потому что он близкий друг Трампа. Вот и сидит на приставном стульчике, кивает и что-то лепечет. Поэтому итог таков: после того разговора и операции со звонком, информационное поле просто взорвалось – и начало формировать политику. Это как раз тот случай, когда медийный эффект стал самостоятельным фактором влияния.

– Что все же случилось за эти дни, кроме того, что Москва как не соглашалась на прекращение огня, так и продолжает держаться этого?

– Если взглянуть на публикации – от первых реакций до аналитики – можно найти все: от "это конец Путину" до "все пропало, теперь Трамп передает ракеты Путину, а не Украине". Полный спектр абсурда. И все это влияет – на поведение Трампа, на реакции европейцев, на их ощущение ситуации. Но главное, встреча в Будапеште и не должна была выглядеть гарантированной. Сам саммит в этом городе уже был намеком, что все может сорваться.

Я все время жду, когда Трамп озвучит одну из трех сакраментальных фраз: либо "первопричины конфликта", либо "неделимый характер глобальной безопасности", либо "законные территориальные интересы России". Как только он это скажет – значит, он понял, о чем "мурлычет" Путин. Но пока что – нет. А это значит, что Путин просто играет с Трампом. Деньгами. Теми самыми 67 миллиардами на тоннель под Беринговым проливом. Трамп, когда услышал цифру, загорелся, как ребенок.

И вот контраст: накануне европейцы говорили – "какой там репарационный кредит, не будет ничего". Россия же, как бы в ответ, бросает – "вот вам 67 миллиардов". И тут Европа молниеносно реагирует. Франция говорит – "мы соглашаемся". Бельгия снимает ограничения. В пятницу должны принять решение о предоставлении Украине репарационного кредита. И это означает, что будет на что покупать оружие. А те 67 миллиардов – еще копать и копать. И вот тогда увидим, как все изменится. И уже после этого, когда встретились Рубио и Лавров, Лавров сразу озвучил о "первопричинах" – и это было сделано публично.

Почему еще Будапешт "сбили"? Это произошло 20 октября – когда появилась информация от россиян, что на Путина британцы могут готовить покушение. Но ведь Будапешт не город британской разведки. Там исторически работали немцы. И те, кто надо, хорошо знают, что сегодняшняя немецкая резидентура в Будапеште активна. Поэтому этот сигнал – это не просто медийная история. Это аргументация для того, чтобы иметь право "сбить" встречу, отложить ее, найти другую локацию. Это означает, что пошел сигнал. И Европа его прочитала очень быстро. Вот, собственно, поэтому и появилось предложение провести ее в Дубае или в ОАЭ.

– Там прозвучал весь этот набор, которого Трамп, похоже, просто не понимает.

– Именно так. И вот почему я постоянно возвращаюсь к этим трем пунктам – "первопричина", "неделимость глобальной безопасности" и "законные территориальные интересы России". Потому что это не только о капитуляции Украины. Это о капитуляции всей системы безопасности, созданной после распада СССР. Это об откате НАТО к границам 1991 года – вплоть до восточной Германии. Это о выводе американских войск из Польши, Румынии, стран Балтии. То есть, фактически, о возвращении России контроля над Центральной Европой в статусе постсоветского "центра влияния". И поэтому эта история касается не только Украины – она бьет и по Соединенным Штатам, и по Европе. Но в Вашингтоне, кажется, до сих пор этого не осознали. Вот поэтому наша "госпожа" – такая капризная.

– Это именно о тех "гарантиях безопасности для России", о которых Трамп намекал во время последней встречи с Владимиром Зеленским?

– Именно так. Тот самый "проект договора", который Москва прислала в декабре 2021 года – если точнее, 21 или 22 числа. Один вариант в Вашингтон, второй в Брюссель. Оба назывались "Договор о гарантиях безопасности Российской Федерации". Один от США, второй от НАТО. И тогда, напомню, состоялись даже два раунда переговоров: между делегациями США и России, между руководством НАТО и России, а затем и встреча в ОБСЕ. Эти документы обнародованы, они никуда не исчезли – их можно найти и прочитать. Почему Трамп или Рубио сегодня не апеллируют к этому, не используют их в работе – объяснить трудно. Вероятно, просто не понимают, что все нынешние сигналы Кремля – это намеки именно на эти документы. Мол, "оно же у вас на столе лежит, вы же сами когда-то это обсуждали".

– А Будапешт, кстати, если бы состоялся, имел бы четкое не только антиукраинское, но и антиевропейское наполнение...

– Да, это открытый сигнал, что Путин и Трамп формируют союз не просто ситуативный, а союз против объединенной Европы. И вот это европейцы прочитали моментально. Поэтому такая нервная реакция главного дипломата ЕС Кайи Каллас и совместное заявление европейских лидеров – они почувствовали, что Будапешт становится точкой рождения альянса Трампа и Путина, направленного против ЕС.

Британские журналисты, конечно, не удержались – написали, что это "пощечина Европе", "напоминание о Будапештском меморандуме" и "унижение для Украины". Хотя, честно говоря, если бы мы запустили тему "Будапешт-2" – то есть условного нового формата, где собрались бы те же страны-гаранты – США, Великобритания, Франция, Китай – то, возможно, именно тогда мы увидели бы, кто они есть на самом деле в этой истории.

– О "Будапеште-2" на сегодня уже можно забыть? Или, возможно, его просто отложили, а не отменили окончательно?

– На сегодня – можно, как говорят, "запивать его чаем". Но не забывать. Потому что встреча Трампа и Путина все равно будет висеть над нами, как темная туча.

– То есть, встреча продолжит висеть. Но нужна ли она сейчас Трампу?

– Нет. Он уже достиг своего – телефонный звонок позволил ему отказать Украине без открытой конфронтации. Путину? Тоже не нужна. Он на несколько месяцев снял с себя давление и теперь может дышать свободнее. Но для него сам факт – пожать руку Трампу, пройтись по красной дорожке, получить политическую "реанимацию" в прямом эфире – это мечта, которую он еще не отложил. И именно так это надо читать.

– Вы сказали, что Путин "снял проблему" на несколько месяцев. Но действительно ли снял? Ведь в пятницу ожидается решение о репарационном кредите Украине. То есть деньги на оружие таки будут. Другой вопрос – будет ли продавать Америка это оружие в достаточных объемах? И второе: санкции. Их же тоже должны были "подождать" до встречи Трампа и Путина, но теперь Сенат, кажется, движется самостоятельно три законопроекта: признание России государством-спонсором терроризма, санкции против Китая за поддержку РФ и использование замороженных российских активов для финансирования Украины. Каждые 90 дней – транш. Что дальше, как вы думаете?

– Что касается активов в США, то там, по разным оценкам, от 56 до 60 миллиардов долларов. Раньше сумма была еще больше, но как только эта тема пошла в публичное пространство, деньги "перебежали". Четыре европейских банка, два из них – в Бельгии. Поэтому, собственно, бельгийцы так долго и сопротивлялись. Механизм, который сейчас согласован, предусматривает твердые гарантии, что эти средства потом компенсируют. То есть юридически США не рискуют. И именно это позволило сдвинуть процесс с мертвой точки.

Решение Сената. Оно формально дает Трампу право действовать, но не обязывает его это делать. И вот в этом вся проблема: решения принимаются, но конечное слово за президентом. А Трамп, как мы видим, избегает какой-либо ответственности. Он маневрирует, перекладывает, откладывает. Поэтому даже принятие законов не означает, что они реально заработают. Кстати, еще одна деталь: в весенней редакции законопроекта изменен ключевой пункт: теперь момент введения санкций определяет президент. Во времена Обамы и Байдена было наоборот – Сенат вводил санкции, а Белый дом только выполнял. Теперь же все наоборот. И это чистый трампизм в действии.

Значит, резких шагов не будет?

– Нет, именно резких не будет пока. Но определенные шаги все же есть. Эта встреча, 24 октября, показательна. Все, кто следит внимательно, увидели: в атаках на объекты на территории Российской Федерации использовались европейские крылатые ракеты. Это не мелочь. Это сигнал, что Вашингтон дал "добро" на использование определенных технологий и координацию. То есть – переход от разговоров к действию. И это лишь одно из проявлений процесса, который сейчас идет.

То же можно сказать и о встречах президента Зеленского с руководством Lockheed Martin и Raytheon. Это не просто протокольные улыбки – это работа над совместными проектами, которые меняют соотношение сил. А еще присутствие нашего министра энергетики в Вашингтоне, госпожи Гринчук. Ее контакты с министром энергетики США Райттом – прямое свидетельство, что готовится комплексная стратегия: энергетика, оборона, технологии. И Райт, между прочим, один из тех, кто последовательно давит на Трампа, требуя лишить Россию доступа к глобальному рынку сырой нефти и нефтепродуктов.

– По 12 пунктам, план, который обсуждают Украина и Европа для прекращения войны. Главный пункт – прекращение огня, но дальше речь идет о постепенном снятии санкций с России. Даже упомянуто 300 миллиардов: если Россия внесет часть средств на восстановление Украины, их могут разморозить. И вот Рютте уже в Вашингтоне на встречу с Трампом. Так имеет ли этот план шансы? И сможет ли он убедить Трампа?

– В этой ситуации Рютте – это скорее психиатр, чем дипломат. Он едет лечить слишком нервную и непредсказуемую "пациентку", то есть, американскую администрацию. Его главная задача сейчас – объяснить Трампу, что 140 миллиардов долларов в пятницу – это не шутка. Что Европа настроена серьезно, НАТО мобилизовано, и что финансовая составляющая – это не просто цифры, а демонстрация решимости. Второе: показать, что Европа имеет собственный план, и он на столе.

Конечно, Кремль этот план отвергнет сразу. Потому что Москва не согласится ни на какие формулировки, которые предусматривают уход или контроль. Но сам факт того, что Европа начала действовать синхронно с Украиной, – это уже шаг. И это блестящий тактический ход: создать иллюзию процесса, чтобы показать, что именно Москва срывает перемирие.

– Там есть, пункт о прекращении огня и постепенном снятии санкций. Очевидно, это сделано, чтобы создать видимость компромисса.

– Именно так. Это дипломатическая игра. Потому что Трамп, еще со времен Анкориджа, крутился вокруг одной и той же идеи: "прекращение огня в обмен на снятие санкций". Но когда эта схема провалилась, он просто изменил формулировку. Теперь – "остановить на линии фронта". Звучит вроде бы иначе, но смысл тот же: заморозка. И Кремль, конечно, скажет: нет. Но для самого Трампа это комфортная иллюзия контроля. Он думает, что ситуация стабилизируется, и он "управляет процессом". А тем временем Вашингтон готовит другую – системную передачу ракет дальнего действия: Taurus, Storm Shadow, модернизированные Scalp, и, даже вопрос Tomahawk уже поставлен в очередь.

– То есть маятник продолжится? Сегодня Трамп подморгнет Украине, а завтра Путин позвонит и снова "тоннель дружбы"? И так в следующие месяцы, а возможно – и во время всей каденции Трампа?

– Да. Этот маятник будет колебаться столько, сколько Трамп будет сидеть в Белом доме. Он принципиально не понимает логики этой войны. Он видит ее как бизнес-конфликт, который надо "разрулить сделкой". А война – не биржевой контракт. Поэтому пока американская система держит баланс в Израиле, она еще работает. А вот в отношении Украины – там хаос. Потому что Трамп не понимает органики нашего сопротивления, не воспринимает Украину как самостоятельного субъекта. И поэтому средний уровень в Госдепе или Пентагоне, который понимает ситуацию, не имеет влияния – это республиканская администрация, и все концентрируется в руках одного человека. Поэтому маятник будет. И единственный способ его уравновесить – это Европа. Украина-Европа – вот формула выживания. Потому что судьба Украины – это судьба Европы. И Европа должна проснуться.

– А Россия будет дальше пытаться "размягчать" Трампа и тянуть его в новый "Будапешт"? И может ли Европа реально помочь Украине нанести удары по России – не символических, а болезненных?

– Самостоятельно – нет. Европа не способна обеспечить Украину полным арсеналом. Частично – да. Но полноценная поддержка возможна только в сотрудничестве с Соединенными Штатами. Потому что объемы промышленного производства, логистика, стандарты – все это можно синхронизировать только через Вашингтон. И это надо делать сейчас.

– То есть опять все упирается в Трампа. А он вряд ли даст Украине все, чтобы Путину действительно стало больно?

– Не совсем. Вспомните, я говорил о "ракетной очереди". "Томагавк" уже стоит в ней. Как когда-то Abrams и F-16. Это не значит, что завтра, но это значит, что решение "созревает". И подталкивают его не столько политики, сколько сама реальность.

Посмотрите на последние два случая – пожара на заводах российского "Лукойла" в Румынии и Венгрии. Это не случайность. Это реакция. Великобритания ввела санкции против "Лукойла", а россияне ответили в своем стиле: "Не хочешь со мной – не будешь иметь ничего". И вот уже пожары. Это предупреждение Орбану: поддержал 19-й санкционный пакет – получишь удар по инфраструктуре. В Румынии повреждения незначительные, а в Венгрии – серьезные. Теперь придется расконсервировать резервы. И это, между прочим, еще один сигнал – даже тем, кто играет на два фронта. Итак, огонь горит не только на заводах, но и под ногами тех, кто до сих пор верит в "дружбу" с Москвой.