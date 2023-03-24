Західні партнери зосереджені на пошуках "запасного виходу" для російських олігархів та кремлівської номенклатури. Ця пропозиція мала б сформулювати їм спосіб позбутися багаторічного диктатора в обмін на певний імунітет.

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Червоний Пекін намагатиметься зберегти при владі свого кремлівського васала після його поразки у війні з Україною. Вашингтон, відповідно, добиватиметься зміни керманича у Московії. Ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) - перший крок у цьому сценарії. Ось, наприклад, Bloomberg вважає, що Путін може постати перед судом у двох випадках:

Цілковитої поразки Московії, внаслідок чого Путіна піймають переможці. Це дуже складний у реалізації підхід, бо навіть після виходу ЗСУ на кордони 1991 року путінський режим має всі шанси втриматися.

Внаслідок внутрішніх потрясінь у Московії, що призведуть до арешту Путіна його наступниками. Другий сценарій є реалістичнішим, і постанова МКС допомагає підготувати ґрунт для арешту Путіна та його видачі Гаазі.

Чіткого плану "кремлівського перевороту" наразі немає, США лише тестують свої домашні заготовки. Ось американський дипломат, колишній посол США в РФ (і співзасновник міжнародної санаційної групи Єрмака-Макфола) Майкл Макфол опублікував ідею знімати санкційну анафему з російських мільярдерів за трьох "якщо":

якщо вони виступили проти Путіна і війни;

якщо віддали 50% статків на Фонд відновлення України;

якщо припинили займатись бізнесом у РФ.

Макфол вже дав кілька інтерв'ю, в яких розповідав про свою ідею, також написав великий блог.

Його логіка проста: якщо російських олігархів загнати в РФ, вони далі працюватимуть на Путіна, тому треба дати їм шанс "виправитись". Очевидно, потім будуть підказки, як можуть "виправитись" і кремлівські старці.

Це дуже смішно, але оральний соратник бункерного Пєсков гнівно розкритикував намір скасування санкцій проти нинішніх фінансових спільників.

Поки рано говорити, що "стратегія покаяння" від Макфола є чимось готовим до реалізації. Це швидше індикатор, що ідея "запасного виходу" для кремлівської челяді обговорюється.

До речі: у світових медіа виходять чимало публікацій з персональними меседжами до московського правителя. Нагадуючи, як судді Гааги знаходили спільників Мілошевича навіть на занедбаних фермах, журналісти формулюють югославський урок для Путіна: "Ти можеш тікати, але не можеш сховатися… сьогоднішні підлеглі завтра можуть стати твоїми тюремниками".

Про всяк випадок нагадаю: операція "Валькірія" - це кодова назва військового плану, розробленого німецькими військовими під час ІІ світової війни. Головною метою цієї операції було захоплення контролю над Німеччиною та її армією шляхом знищення керівного ешелону нацистської партії, у тому числі й самого Адольфа Гітлера. Організатори розраховували, що після захоплення влади зможуть провести окрему мирну угоду з Англією та США, ведучи боротьбу лише з Радянським Союзом.

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