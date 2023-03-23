В ЮАР заявили, что планируют провести консультации с Россией по ордеру на арест Путина

В Южно-Африканской Республике готовы провести консультации с Россией по ордеру на арест главы РФ Владимира Путина. Там не знают, как действовать дальше.

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Об этом сообщает SAfm news. Заявление сделала министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

Она подчеркнула, что правительству ЮАР нужно обсудить выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России.

"Мы изучим положения нашего законодательства, вероятно, проведем дискуссии в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России, чтобы определить, как действовать дальше", – сказала Пандор.

Как известно, в августе 2023 года Путин планирует посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР.

Отметим, Путин намерен принять участие в 15-м саммите БРИКС в Южно-Африканской Республике. Он запланирован на август 2023 года. Примечательно, что власти ЮАР, не осудившие войну в Украине, заявили, что понимают свои обязательства по ордеру Гаагского трибунала. Юридически эта страна должна исполнить ордер на арест президента РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бразилия вслед за Южно-Африканской Республикой заявила о готовности арестовать Путина. Там подтвердили, что выполнят решение Международного суда и арестуют кремлевского диктатора в случае въезда в страну.

президент Украины Владимир Зеленский назвал решение Международного уголовного суда историческим. Украинский лидер поблагодарил команду прокурора Карима Хана, сотрудников МУС и всех, кто помогает нам бороться за справедливость.

Ранее сообщалось, что в администрации американского президента Джо Байдена положительно оценили решение Международного уголовного суда в Гааге объявить о выдаче международного ордера на арест российского диктатора Владимира Путина.

К слову, министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что в случае приезда диктатора Владимира Путина в Германию он сразу же будет задержан и оправлен в Гаагу. Это будет сделано в связи с выдачей Международным уголовным судом ордера на арест российского диктатора.

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