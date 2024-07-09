В Верховной Раде призвали мир признать обстрел 'Охматдета' террористическим актом

Руководство Верховной Рады Украины и депутаты украинского парламента в совместном заявлении призывают международных партнеров отреагировать на обстрел Россией гражданской инфраструктуры и детской больницы "Охматдет" и признать такие действия терактом. Целенаправленный ракетный удар российских террористов по крупнейшей и старой детской больнице Украины в Раде назвали беспрецедентным по своей жестокости и цинизму.

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Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте Верховной Рады. Депутаты подчеркнули, что это военное преступление требует особой реакции мира.

"Сегодня, 8 июля 2024 года, Российская Федерация совершила одно из самых кровавых военных преступлений за время своей незаконной, неспровоцированной и неоправданной захватнической войны против Украины", – говорится в заявлении.

В ВР констатировали, что целью неприятельской атаки стали мирные украинские города, где российские ракеты попали в жилые здания, медицинские учреждения и объекты гражданской инфраструктуры.

"Беспрецедентным по своей жестокости и цинизму стал целенаправленный ракетный удар россиян по самой большой и старой детской больнице Украины – Национальной детской специализированной больнице "Охматдет", где проходят лечение тысячи детей со всей страны. Это ужасное преступление против наименее защищенных и самых уязвимых – детей имеет объяснение и поражает своей бесчеловечной природой", - подчеркнули политики.

Депутаты напомнили, что с начала широкомасштабного вторжения Россия полностью разрушила 214 объектов медицинской инфраструктуры, которые не подлежат восстановлению, еще 1630 объектов повредила.

Удар российских захватчиков по Охматдету требует жесткой реакции Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, отметили в ВР.

"Но сейчас в Совбезе ООН председательствует государство-террорист, Российская Федерация, которая вопреки Уставу ООН приобрела статус члена ООН и статус постоянного члена его Совбеза", – напомнили депутаты.

Это свидетельствует о деградации системы международных организаций и обусловливает потребность в поиске новых действенных механизмов безопасности, указали в Верховной Раде.

"Сегодня – накануне Вашингтонского саммита НАТО – мы расцениваем эту преступную атаку Российской Федерации как циничный сигнал Альянса, продиктованный уверенностью россиян в своей полной безнаказанности. Эта террористическая атака требует особой реакции союзников. Дальнейшее промедление с действенными мерами противодействия агрессии России будет только побуждать агрессора к масштабированию преступлений и продолжению геноцидных практик", – отмечается в заявлении.

Депутаты добавили: сегодняшней атакой Россия показала, что она не стремится ни к миру, ни к переговорам и не намерена отказываться от своей агрессивной цели уничтожить Украину.

В этой связи парламентарии призывают международных партнеров предоставить Украине все необходимое оружие, среди которых: системы ПВО Patriot и SAMP/T, ракеты для них, дальнобойное оружие, артиллерийские системы и снаряды, БПЛА и системы РЭБ в достаточных объемах, а также снять ограничения для использования данной техники, чтобы наше государство смогло оградить себя от российского террора.

Кроме того, украинские политики призвали правительства и парламенты других государств, универсальные и региональные международные организации и их парламентские институты немедленно отреагировать на "варварскую атаку, совершенную Российской Федерацией, и признать ее террористическим актом".

Заявление также призывает международное сообщество осуществить все возможные меры по расследованию этого и других преступлений и привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 июля страна-агрессор Россия атаковала больницу "Охматдет" в Киеве. В результате обстрела разрушен токсикологический корпус и поврежден центральный. Российские террористы попали в корпус, где дети получали диализ. То есть маленькие пациенты были "привязаны" к аппаратам очищения крови. Также в результате обстрела разрушены отделения реанимации.

Польша и Германия уже предложили помощь с лечением детей, пострадавших от удара РФ по "Охматдету".

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