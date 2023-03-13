В Верховной Раде хотят официально назвать режим Путина рашизмом

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления "Об определении существующего в Российской Федерации политического режима как рашизма и осуждения его идеологических устоев и общественных практик как тоталитарных и человеконенавистнических". Украинский парламент призвал международное сообщество присоединиться к признанию действующего политического режима России преступным.

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Текст проекта постановления №9101 авторства группы депутатов опубликован на сайте парламента. В соответствующем заявлении ВР осуждает "рашизм" как идеологию, лежащую в основе государственной политики Российской Федерации и режима Путина.

Верховная Рада Украины обратилась также в Организацию Объединенных Наций, Европейский парламент, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, Парламентскую ассамблею НАТО, правительства и парламенты иностранных государств с призывом поддержать осуждение идеологии, политики и практики "рашизма".

Кроме того, Совет призвал международное сообщество применить реальные меры, позволяющие привлечь военно-политическое руководство России к ответственности за совершение в отношении Украины и ее народа преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида.

Также ВР обращается к странам мира с призывом объединить усилия по преодолению угроз, которые несет для мира и безопасности действующий политический режим России.

В пояснительной записке к проекту постановления отмечается, что принятие соответствующего заявления позволит сформировать единый подход международных институтов к определению российской политики как основание для совершения ею неоправданной вооруженной агрессии в отношении Украины и будет способствовать объединению усилий для преодоления угроз миру и безопасности.

"Заявление позволит в очередной раз напомнить миру о неоправданном преступлении агрессии, допущенном в отношении Украины, и станет очередным этапом привлечения к реальной ответственности руководства Российской Федерации", - говорится в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Википедии появилась обширная статья о рашизме как разновидности нацизма и фашизма. Она переведена на 20 языков мира.

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