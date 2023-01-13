В Венгрии заявили, что не будут предоставлять транзит по своей территории для поставки оружия Украине

В Венгрии отказались предоставить транзит по своей территории для поставки оружия Украине. Там заявили, что заботятся о безопасности более 100 тысяч этнических венгров, которые живут на Закарпатье.

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Об этом, как говорится на сайте Hirado.hu, сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Он подчеркнул, что каждое правительство самостоятельно решает, насколько далеко оно хочет зайти в вопросе поддержки Украины во время российской войны.

По словам венгерского политика, если в дело вмешается хоть одно государство-член НАТО, то это станет началом Третьей мировой войны.

Гуйяш также отреагировал на снабжение западными странами тяжелой бронетехники. В частности, немецких танков Leopard. Он цинично сказал, что в то время, когда западные страны, и Германия, среди прочего, хотят избежать угрозы начала мировой войны, Венгрия неустанно предупреждает об опасности эскалации конфликта в Украине.

В то же время, стоит отметить, что политические отношения между Украиной и Венгрией были напряженными с самого начала полномасштабного вторжения РФ из-за лояльной позиции местного правительства относительно санкций против РФ. Как известно, страна не поддержала ужесточения ограничений против российского нефтяного и газового сектора. А 31 мая 2022 года глава правительства Виктор Орбан, известен своим лояльным отношением к кровавому диктатору Владимиру Путина, заявил, что страна договорилась с ЕС и получила разрешение на покупку российской нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Орбан заявил, что его страна должна стремиться к региональному лидерству, а для этого следует дружить с условными врагами Запада, усиливающих свое влияние. Война России в Украине только показала, что западоцентризм не может оставаться ключевой моделью построения государства.