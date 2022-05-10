В Венгрии опровергли территориальные претензии на Закарпатье

У Венгрии нет никаких территориальных претензий относительно Закарпатской области. Официальный Будапешт поддерживает территориальную цельность и суверенитет Украины.

Такое заявление сделал Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью "Эспрессо". Дипломат заявил, что некоторые украинские чиновники якобы пытаются спекулировать на намерениях Венгрии относительно Закарпатья.

"Это все совершенно необоснованно. У нас нет никаких территориальных претензий, если речь идет о Закарпатье", – сказал посол.

По словам Ийдярто, Венгрия признает Россию страной агрессором, выступает против войны и "поддерживает шаги ЕС для того, чтобы помочь Украине достичь мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, также Иштван Ийдярто заявил, что Венгрия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Несмотря на это, государство продолжит блокировать вопросы языка и образования, которые, по мнению его представителей, не могут рассматриваться на уровне военной организации.