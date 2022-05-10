Посол Венгрии заявил, что Будапешт не против вступления Украины в ЕС и НАТО

Венгрия поддерживает стремление Украины вступить в НАТО. Несмотря на это, государство продолжит блокировать вопросы языка и образования, которые, по мнению его представителей, не могут рассматриваться на уровне военной организации.

Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в интервью Эспрессо. По его словам, в основе философии Альянса лежат права человека и права национальных меньшинств.

"Если говорить о стремлении Украины вступить в НАТО, мы никогда не были против этого. Поэтому если Украина все еще хочет вступить в ряды Альянса, мы не будем против", – комментирует венгерский представитель.

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Также он подчеркивает поддержку евроинтеграции, на которую сейчас настроен Киев. "Я хочу заверить вас в том, что, когда начнут рассматривать вопрос членства Украины в Европейском Союзе, Венгрия поддержит его", – объясняет посол.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считается ближайшим соратником России в Европейском Союзе. В последние дни он блокирует шестой пакет санкций против РФ, включающий эмбарго на нефть. Чиновник сравнивает это ограничение с "атомной бомбой". И хотя Орбан и признает Кремль агрессором, он собирается продолжать закупать топливо у РФ.