В Венгрии исправили ролик с "российским Крымом" после демарша Киева, но есть "нюанс". Видео
Правительство Венгрии исправило ролик с призывом о "скорейшем мире в Украине" после демарша Киева, но в нем есть "нюанс". Видео можно просмотреть в динамическом видеоряде.
Обновленная версия видео опубликована в YouTube-канале старшего аналитика проправительственного венгерского фонда Századvég Андре Палоца. Ролик доступен только по ссылке.
В обновленном ролике территория Крыма изображена частью Украины. Карта представлена в динамическом видеоряде, то есть самостоятельно изменить его пользователь не мог.
Кроме того, на канале венгерского правительства также до сих пор остается старая версия ролика, в котором Крым обозначен российским.
Отметим, 30 мая на YouTube-канале правительства Венгрии было опубликовано видео с некорректным обозначением карты Украины. После этого МИД Украины объявил Венгрии демарш.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористические войска завозят на территорию химического предприятия "Крымский Титан" в городе Армянск взрывчатые вещества. Таким образом враг, вероятно, намерен устроить провокацию.
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