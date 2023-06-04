В Венгрии исправили ролик с 'российским Крымом' после демарша Киева, но есть 'нюанс'. Видео

Правительство Венгрии исправило ролик с призывом о "скорейшем мире в Украине" после демарша Киева, но в нем есть "нюанс". Видео можно просмотреть в динамическом видеоряде.

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Обновленная версия видео опубликована в YouTube-канале старшего аналитика проправительственного венгерского фонда Századvég Андре Палоца. Ролик доступен только по ссылке.

В обновленном ролике территория Крыма изображена частью Украины. Карта представлена в динамическом видеоряде, то есть самостоятельно изменить его пользователь не мог.

Кроме того, на канале венгерского правительства также до сих пор остается старая версия ролика, в котором Крым обозначен российским.

Отметим, 30 мая на YouTube-канале правительства Венгрии было опубликовано видео с некорректным обозначением карты Украины. После этого МИД Украины объявил Венгрии демарш.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские террористические войска завозят на территорию химического предприятия "Крымский Титан" в городе Армянск взрывчатые вещества. Таким образом враг, вероятно, намерен устроить провокацию.