МИД Украины объявил Венгрии демарш из-за видео с картой Украины без Крыма: все детали скандала
30 мая на YouTube-канале правительства Венгрии было опубликовано видео с некорректным обозначением карты Украины. После этого МИД Украины объявил Венгрии демарш.
Об этом сообщает пресс-служба МИД. Заявляется, что подогрев агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе.
"Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", – заявили в ведомстве.
Также в МИД добавили, что Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.
"Подогрев агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", – сказано в сообщении.
Кроме того, отмечается, что по поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коссийские террористические войска завозят на территорию химического предприятия "Крымский Титан" в городе Армянск взрывчатые вещества. Таким образом враг, вероятно, намерен устроить провокацию.
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