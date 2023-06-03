30 мая на YouTube-канале правительства Венгрии было опубликовано видео с некорректным обозначением карты Украины. После этого МИД Украины объявил Венгрии демарш.

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Об этом сообщает пресс-служба МИД. Заявляется, что подогрев агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе.

"Обозначение Крымского полуострова территорией, не входящей в состав Украины, противоречит неоднократно заявленной позиции официального Будапешта о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно-признанных границах", – заявили в ведомстве.

Также в МИД добавили, что Венгрия должна прекратить провокации и соблюдать взятые на себя международные обязательства в рамках членства в ООН, ЕС и НАТО.

"Подогрев агрессивной политике России не способствует более быстрому восстановлению мира в Европе, за который венгерское правительство выступает на публике", – сказано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что по поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии провел официальный демарш перед венгерской стороной.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее коссийские террористические войска завозят на территорию химического предприятия "Крымский Титан" в городе Армянск взрывчатые вещества. Таким образом враг, вероятно, намерен устроить провокацию.