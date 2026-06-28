Будущему правительству Великобритании необходимо укреплять обороноспособность страны на фоне российской угрозы. Кроме того, следующий возможный премьер-министр Энди Бернем должен учитывать вызовы в сфере безопасности.

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Такое заявление сделал бывший начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин в статье для издания Times. В частности, он подчеркивает, что "война в Европе, гибридные атаки внутри страны, кризис на Ближнем Востоке и риск конфликта означают, что премьер-министр находится в квазивоенной роли", поэтому он не должен ослаблять оборону своей страны.

"Мирные дивиденды закончились. И средства, которые предыдущие правительства перенаправляли из военной сферы во внутреннюю политику после Холодной войны, должны быть возвращены обратно в вооруженные силы", – заявил Радакин.

По мнению военного, Великобритания не будет вести ни одну войну в одиночку, поскольку является членом НАТО. Но при этом Лондон отстает от других союзников в вопросе оборонных расходов.

"Заслуживаем ли мы доверия как в глазах наших союзников, так и наших противников? Когда мы говорим, что будем лидерами в НАТО, когда мы обещаем поддерживать Украину, когда мы обещаем оборонное сотрудничество с нашими друзьями из стран Персидского залива и их огромными суверенными фондами", – добавляет Радакин.

Он объясняет, что при поддержке США и НАТО Великобритании потребуется увеличить расходы на оборону как минимум до 5% ВВП, чтобы сохранить текущий уровень обороноспособности. Среди проблем, которые выделяет Радакин, – то, как недавние политические события поглотили оборонные бюджеты.

"Как потенциальный глава британского правительства, Энди Бернем должен проявлять рассудительность в вопросе распределения расходов на укрепление обороноспособности", – резюмировал Радакин.

22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что сложил полномочия лидера Лейбористской партии Великобритании. В своей речи он подчеркнул, что, возглавляя партию и правительство, руководствовался прежде всего интересами страны.

Ранее сообщалось, что отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера важна не только для самой британской политики, но и для всей европейской системы безопасности. Она произошла в момент, когда союзники Украины пытаются активизировать новый этап военной помощи, усилить санкционное давление на Россию и выработать долгосрочную стратегию сдерживания Кремля с привлечением США. Именно поэтому любые политические неурядицы в Лондоне автоматически становятся фактором международной безопасности.

Как писал OBOZ.UA, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке из-за разногласий с правительством по поводу оборонных расходов. Причина отставки — действующий финансовый план, который не обеспечивает армию необходимыми ресурсами в условиях роста угроз со стороны России и обострения международной ситуации в сфере безопасности. В свою очередь премьер страны Кир Стармер назначил нового министра обороны — Дэна Джарвиса из Министерства внутренних дел.

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