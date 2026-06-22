Премьер-министр Великобритании Стармер заявил, что уходит в отставку, и ответил своим критикам: кто может стать его преемником

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Вероятным преемником политика называют Энди Бернема, который должен занять место в Палате общин в качестве депутата от округа Мейкерфилд.

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Стармер заявил, что выслушал позицию парламентской фракции относительно своего будущего и принял её "с достоинством". По его словам, все решения на посту он принимал, ставя интересы страны на первое место. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Стармера, его приход к власти стал "самым гордым моментом в его жизни". Премьер также напомнил, что лейбористское правительство стало первым за 14 лет, а его целью было улучшение жизни миллионов граждан.

Отвечая критикам, Стармер заявил, что смог опровергнуть прогнозы об упадке Лейбористской партии. По его словам, шесть лет назад он возглавил политическую силу, которая находилась в политическом, финансовом и моральном кризисе, а многие считали невозможным не только победу на выборах, но и возвращение партии к власти.

Политик отметил, что за время его руководства партия восстановила доверие в вопросах экономики, обороны и национальной безопасности. Он подчеркнул, что изменения проводились не ради власти, а для построения более справедливой страны с более широкими возможностями для граждан.

На момент публикации неизвестно, состоятся ли полноценные выборы нового лидера Лейбористской партии. В то же время наиболее вероятным преемником Стармера называют Энди Бернема. Ему могут передать полномочия без конкурентной борьбы.

Кто может стать преемником Стармера

Основным претендентом на пост нового лидера Лейбористской партии и премьер-министра Великобритании на данный момент считается Энди Бернем.

Ожидается, что после победы на довыборах в Мейкерфилде он вернется в Палату общин. Часть представителей правительства считает, что именно ему могут передать власть уже осенью без проведения полноценных внутрипартийных выборов.

В то же время вопрос о преемнике еще не решен окончательно. Бывший министр здравоохранения Уэс Стритинг ранее заявил о готовности участвовать в борьбе за лидерство и утверждал, что имеет поддержку 81 депутата. Не исключается также появление других кандидатов, в частности женщин из действующего правительства.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Джон Хили объявил об отставке из-за разногласий с правительством по поводу оборонных расходов. Причина отставки — действующий финансовый план, который не обеспечивает армию необходимыми ресурсами в условиях роста угроз со стороны России и обострения международной ситуации в сфере безопасности. В свою очередь премьер страны Кир Стармер назначил нового министра обороны — Дэна Джарвиса из Министерства внутренних дел.

Также OBOZ.UA сообщал, что премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что не намерен досрочно прекращать свои полномочия или объявлять новые выборы, несмотря на требования оппозиции. Глава правительства подчеркнул, что действующий парламент будет работать весь предусмотренный Конституцией срок.

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