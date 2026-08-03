В Великобритании обеспокоены судьбой Коалиции решительных после выборов во Франции: The Telegraph раскрыл подробности

В Великобритании опасаются по поводу вероятности "медленной смерти" Коалиции решительных после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сложит полномочия после предстоящих выборов. Также беспокойство по поводу судьбы коалиции усилила отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

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Преемник Кира Стармера Энди Бернем хорошо разбирается во внутренней политике, однако хуже – во внешней. Об этом сообщило издание The Telegraph.

Кто может возглавить коалицию

"Эти два человека положили конец многолетним спорам между Лондоном и Парижем по поводу Brexit, вакцин и рыбного промысла, чтобы занять лидирующие позиции в Европе, страдающей от безразличия Дональда Трампа. Их дипломатический дуэт объединил более 30 стран для поддержки Украины и, в конечном итоге, развертывания войск для обеспечения любого прекращения огня", — говорится в материале.

Президент Франции будет вынужден покинуть Елисейский дворец после выборов в следующем году, когда истечет его второй срок пребывания в должности.

Именно из-за ухода Кира Стармера и предстоящего истечения полномочий Эммануэля Макрона возникают опасения по поводу того, кто возглавит коалицию.

Отмечается, что среди претендентов на лидерство – Марин Ле Пен, которая больше симпатизирует России, и в таком случае поддержка Украины со стороны Европы в следующем году может измениться.

Между тем преемник Кира Стармера Энди Бернем хорошо разбирается во внутренней политике, но хуже — во внешней.

"С момента прихода к власти он пытался заверить союзников, что они должны ожидать от сэра Кира высокого уровня преемственности, когда речь идет о поддержке Украины и НАТО", – отметило издание.

Однако более весомой причиной для беспокойства о судьбе Коалиции желающих является предстоящее прекращение полномочий Макроном.

Отмечается, что в отсутствие явного претендента на преемственность поста фаворитом букмекеров на его замену является лидер ультраправого Национального объединения Марин Ле Пен.

"Ранее она обещала вывести Францию из военного командования НАТО, отменить санкции против России и призвать Украину согласиться на мирное соглашение на условиях Москвы", – говорится в издании.

Один из ее главных соперников, радикальный левый политик Жан-Люк Меланшон, пошел еще дальше, пообещав выйти из НАТО.

По данным источника The Telegraph, британские чиновники уже изучают, что потенциальная победа Ле Пен или Меланшона может означать для англо-французских отношений, в частности для будущего Коалиции решительных и обмена секретной разведывательной информацией.

В частности, один из западных чиновников предупредил о "большой проблеме" для НАТО, если кто-то из сторонников жесткой линии придет к власти.

Это стало поводом для дальнейших дискуссий в дипломатических кругах о том, кто мог бы занять лидирующую позицию наряду с Великобританией.

Очевидным кандидатом является канцлер Германии Фридрих Мерц, который курирует проект преобразования вооруженных сил своей страны в крупнейшую армию Европы. Но он, как отмечается, "погряз во внутреннем кризисе и сталкивается со все более серьезными вопросами о том, как долго он еще сможет оставаться лидером".

В отличие от Великобритании, Франции и десятка других стран, Германия отказалась предоставлять войска для будущей миссии по обеспечению какого-либо прекращения огня в Украине от дальнейших атак со стороны России.

В настоящее время остается открытым вопрос, кто же сможет взять на себя руководство Коалицией желающих.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что во Франции опасаются конкуренции со стороны Украины в сфере дронов. Там разработкой беспилотников занимаются как стартапы, так и уже известные компании.

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