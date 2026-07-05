Во Франции обеспокоились из-за конкуренции с Украиной в сфере дронов – медиа

На сегодняшний день дроновая отрасль активно развивается не только в Украине, но и во многих странах мира. Франция не стала исключением – там разработкой беспилотников занимаются как стартапы, так и уже известные компании.

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Однако, несмотря на бурный рост дроновых технологий, во Франции говорят и об определенных рисках в отрасли, связанных с перспективой окончания войны в Украине, а также с конкуренцией со стороны украинских производителей дронов. Об этом пишет украинский военный портал Defence Express. Этому вопросу также посвящена отдельная публикация издания L'Express.

Ситуация с дронами во Франции

Местные компании, производящие беспилотники, активно развиваются. Например, оборонный стартап Harmattan AI, основанный лишь в 2024 году, за это время стал первым оборонным "единорогом" – это означает, что рыночная оценка компании превысила 1 миллиард долларов США, при этом она еще не вышла на биржу.

Сейчас Harmattan AI масштабируется с планами построить один из крупнейших заводов по производству дронов в стране, а также разрабатывает систему искусственного интеллекта для истребителей Rafale.

"Но развиваются не только новые стартапы, такие как Harmattan AI или, например, Alta Ares, которая имеет своё представительство в Украине, но и уже известные игроки оборонного рынка", – отмечает Defence Express.

В частности, речь идет о Renault, которая совместно с Thales Group будет производить баражирующие боеприпасы Toutatis.

Почему беспокоятся французы

Клод Шенуиль, инженер и эксперт по беспилотникам из ассоциации оборонной и безопасности промышленности Франции, считает, что процесс отбора тех компаний, которые в конечном итоге выживут и будут конкурентоспособны на рынке, "будет носить дарвиновский характер".

По его мнению, в случае окончания войны в Украине компании столкнутся с резким сокращением заказов. Кроме того, им предстоит столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны украинских компаний, которым нужно будет "обеспечить экспортные контракты, чтобы выжить, и они станут грозными соперниками благодаря высокоэффективной, проверенной в боевых условиях продукции".

В Defense Express отмечают, что украинские компании могут существенно расширить присутствие на западных рынках уже сейчас при условии полноценного открытия экспорта. Недавно первое официальное разрешение на экспорт беспилотников получила украинская компания F-Drones.

Какую стратегию могут выбрать французские производители

По мнению Шенуиля, французские производители дронов могут выбрать несколько стратегий – игнорировать украинский рынок или же сотрудничать, но при этом "оставить поле открытым для конкурентов". И это два из ряда возможных вариантов.

Инженер также подчеркнул, что украинские производители тоже могут быть заинтересованы, например, в тех или иных компонентах, чтобы уменьшить зависимость от поставок комплектующих из РФ.

Политика Франции в сфере закупок дронов

Во Франции реализуют довольно правильную политику закупок дронов – об этом пишут и L'Express, и Defense Express. Речь идет о том, что беспилотники закупают довольно небольшими партиями.

Рассматривается целая инновационная промышленная модель, при которой правительство будет ежегодно платить компаниям за наличие заводов, способных по требованию запустить производство, а также за поддержание актуальности исследований и разработок.

"Дело в том, что в случае войны дроновые технологии на поле боя развиваются довольно быстро, и порой тот БпЛА, который был актуален сегодня, завтра уже окажется просто бесполезным, поэтому нет смысла "заранее" производить и хранить на складах десятки и сотни тысяч беспилотников, но иметь возможность при необходимости запустить производство и быстро его масштабировать – будет действительно полезно в случае войны", – говорится в статье.

Как сообщал OBOZ.UA, во Франции призвали пересмотреть принципы применения бронетехники в условиях массового использования дронов на поле боя. Вместо традиционной структуры войск предлагается создать новые типы подразделений, которые объединят бронемашины, роботизированные системы и беспилотники для выполнения различных боевых задач.

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