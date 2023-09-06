В Украину с визитом прибыла премьер-министр Дании: она выступила в Раде. Фото

Сегодня, 6 сентября, в Украину с официальным визитом прибыла премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Сейчас она выступает в Верховной Раде.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Пока другие подробности по поводу ее визита не раскрываются.

"В Парламенте выступает премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Спасибо за F-16", – написал народный депутат.

Также сегодня в Украину прибыл государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен. Вероятно, информация о визите Мэтте Фредериксен, равно как и о визите Энтони Блинкена, не была разглашена из соображений безопасности.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен намерен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он прибыл в Украину в среду, 6 сентября. Это уже третий визит госсекретаря США в Украину во время полномасштабной войны.

Напомним, что первые поставки современных истребителей F-16 от Дании в Украину состоятся уже в 2023 году, к Новому году. Ожидается, что стране сначала передадут шесть самолетов. Об этом 20 августа на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

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