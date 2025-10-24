В Украину прибыла с визитом министр энергетики Германии: названы ключевые темы переговоров

В Киев 24 октября приехала федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе. На ее переговорах с украинскими властями основное внимание будет уделено обслуживанию и восстановлению энергетической инфраструктуры после российских обстрелов, а также расширению оборонного сотрудничества Украины и ФРГ.

Об этом сообщил немецкий вещатель Tagesschau. Известно, что в нашу страну Райхе прибыла с примерно десятью представителями бизнеса Германии. Министр проведет в Украине несколько дней.

Цель поездки – повысить устойчивость Украины в войне с Россией

Пресс-служба Минэкономики ФРГ отметила, что РФ усилила атаки на объекты энергетики в преддверии четвертой зимы, которую украинцы будут проходить в условиях полномасштабной войны. Активные обстрелы угрожают электро- и теплоснабжению.

Кроме того, в ведомстве сообщили о "целенаправленных атаках Путина" на мирное население.

Поэтому Райхе хочет обсудить, какая конкретно помощь нужна стране в рамках немецко-украинского энергетического партнерства. "То же самое касается и расширения сотрудничества в оборонной промышленности", – указали в ведомстве.

"Политика безопасности – это всегда также экономическая политика", –- сказала министр, подчеркнув, что она стремится сблизить немецкий и украинский ВПК.

Германия выделила дополнительных 30 миллионов евро

По прибытии на киевский вокзал на спецпоезде Райхе заявила, что ее впечатляет стойкость, с которой "украинцы, экономика и политика сопротивляются вероломным и разрушительным атакам России".

Handelsblatt передает, что это первая поездка министра экономики и энергетики ФРГ в Украину.

Она уже объявила, что Берлин увеличит финансирование восстановления на 30 миллионов евро. Поскольку РФ "хочет измотать" Украину до зимы, "мы вложим больше денег", сказала Райхе.

"Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергоинфраструктуры действует с 2022 года. ФРГ уже выделила на эти цели 390 миллионов евро; летом федеральное правительство обещало увеличить взнос, и теперь Райхе объявила о дополнительных 30 миллионах евро.

"Нам нужно увеличить поставки этой зимой, потому что число атак только учащается", – сказала она, имея в виду передачу трансформаторов, подстанций, компрессоров и запчастей.

