В Германии хотят отправить РФ сигнал о готовности к возможной войне: о чем речь

Немецкое правительство продолжает настаивать на возобновлении обязательной военной службы. Молодых граждан Германии хотят призывать в армию, чтобы отправить РФ сигнал о готовности к возможной войне.

Министр обороны Германии Борис Писториус уверен, что обязательный призыв в армию станет сдерживающим фактором для России. Об этом глава немецкого оборонного ведомства рассказал в интервью Bild am Sonntag.

Германия готовится к войне

По словам Писториуса, если в Германии удастся возобновить обязательный призыв в армию, на это, вероятно, отреагирует Россия. Министр уверен, что такой шаг правительства станет сдерживающим фактором для РФ.

"Если мы снова будем призывать всех мужчин одного возраста и собирать данные обо всех пригодных к военной службе, это также будет замечено в России. Другими словами: это тоже сдерживающий фактор", – заявил Писториус.

Также он отметил, что в случае возникновения чрезвычайной военной ситуации, которую необходимо предотвратить в соответствии с Основным законом, призыв на военную службу, который был приостановлен в 2011 году, немедленно возобновится. Писториус подчеркнул, что отмена окружных военных комиссий, связанная с приостановкой призыва, является серьезной ошибкой.

Кроме того, Писториус рассчитывает, что закон о военной службе начнет действовать уже в начале 2026 года. По его словам, все в Бундестаге понимают, что "речь идет о безопасности Германии".

"Сейчас мы строим новые, современные структуры. С середины 2027 года мы будем готовы. Тогда мы сможем снова проводить призыв по всей территории страны", – сказал министр.

Напомним, в Германии на уровне правительства продолжаются бурные обсуждения вопроса о необходимости возобновления в стране обязательной военной службы. Если для этого не будет найдено достаточного количества добровольцев, среди военнообязанных граждан могут провести жеребьевку.

Как сообщал OBOZ.UA, Германия начинает новую программу добровольного набора военнослужащих для восстановления недостаточно многочисленной армии страны. Но если слишком мало людей добровольно пойдет в армию, то ФРГ может вернуть обязательный призыв на военную службу.

