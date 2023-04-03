В Украину прибыла с визитом генсек Совета Европы. Фото

В Украину 3 апреля с визитом прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Политик посетила Киев для обсуждения темы привлечения российских военных к ответственности за преступления против украинцев.

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Об этом сообщила в Twitter первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Она опубликовала совместное фото с европейкой.

"Рада приветствовать генсека Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич в Киеве. Поблагодарила за инициативу Совета Европы по созданию Реестра ущерб, нанесенный агрессией России", – написала украинка.

По ее словам, вместе с Пейчинович-Бурич они обсудили дальнейшие шаги, необходимые для восстановления справедливости и привлечения российских военных преступников к ответственности.

Ранее Мария Пейчинович-Бурич выступила с обращением в годовщину деоккупации Бучи 31 марта. Она заявила, что виновные в преступлениях против мирного населения должны быть привлечены к ответственности.

Также генсек Совета Европы подчеркнула, что российская агрессия продолжается, и другие украинские населенные пункты сталкиваются с подобными зверствами со стороны оккупантов.

Отметим, что 3 апреля в Украину прибыл также вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Габек для встречи с высшим руководством страны. По словам политика, цель его поездки состоит в том, чтобы дать Украине четкий сигнал, что Германия верит в ее победу над РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала резолюцию о создании спецтрибунала для главы РФ Владимира Путина, в частности за преступления и агрессию против украинцев. Чем это грозит путинскому режиму – читайте в материале.

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