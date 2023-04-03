В Украину прибыл с визитом вице-канцлер Германии

Вице-канцлер Германии, министр экономики Роберт Хабек прибыл в Украину для переговоров с высшим руководством страны. Он впервые посещает нашу страну после вторжения российских войск.

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Вместе с членом немецкого правительства в Киев прибыла делегация представителей немецкого бизнеса. Об этом сообщает издание RND.

Основной темой переговоров Хабека и немецких бизнесменов с украинской властью станет восстановление страны после полномасштабного вторжения российский войск. Также стороны обсудят сотрудничество в энергетической сфере.

По словам Хабека, цель его поездки заключается в том, чтобы дать Украине четкий сигнал того, что Германия верит в победу над РФ. Также он выразил уверенность, что Украина сможет восстановиться после окончания войны.

"Мы верим в победу Украины, в то, что она будет восстановлена, в том, что в Европе есть интерес не только в оказании поддержки в трудную минуту, но и в том, что Украина также будет экономически сильным партнером в будущем", – заявил немецкий вице-премьер.

Хабек подчеркнул, что хотел приехать в Киев только в том случае, если у него будут конкретные предложения для украинской власти. Он добавил, что немецкая бизнес-делегация дает Украине надежду на послевоенное восстановление.

"Конкретные инвестиционные решения либо уже приняты, либо еще не приняты. Сейчас немецкая экономика говорит: "Мы можем сделать это снова", и я хотел донести этот сигнал до своих украинских друзей", – подчеркнул Хабек.

Напомним, правительство Германии решило предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму 12 млрд евро. Из них 3,2 млрд евро будут выплачены в 2023 году, еще около 8,8 млрд евро – кредитные линии на период с 2024 по 2032 год.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна вместе с союзниками по НАТО передадут Украине 160 единиц техники. Речь идет о двух батальонах немецких боевых танков Leopard-2 и четырех батальонах Leopard-1.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что война, которую Россия развязала в Украине, затянется на длительное время. Агрессивная война будет продолжаться до тех пор, пока кремлевский диктатор Владимир Путин не поймет, что аннексировать значительную часть украинской территории ему не по силам.

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