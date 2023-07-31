В Украину прибыл с визитом глава МИД Хорватии: посетил Гостомель. Фото

В Украину 31 июля прибыл с рабочим визитом глава Министерства иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Он посетил Гостомель, где весной 2022 года шли ожесточенные бои.

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С собой глава хорватской дипломатии привез 50 генераторов для школ и больниц в Украину; в частности, Хорватия присоединится к обеспечению бесперебойности работы детского сада "Веселка" в Гостомеле. Об этом сообщил сам Гордан Грлич Радман.

"Начал свой визит в Украину из Гостомеля. В партнерстве с хорватским офисом UNICEF правительство Хорватии закупило 50 генераторов для школ и больниц по всей стране, включая детский сад "Радуга", –– написал он.

Глава внешнеполитического ведомства Хорватии также добавил, что его государство оказало помощь детсаду "Веселка" в Гостомеле.

"Чрезвычайно важно обеспечить бесперебойность работы ключевых заведений и заведений для обеспечения детей базовыми потребностями и услугами. Поэтому вместе с Caritas (Международный благотворительный фонд. – Ред.) мы также передали оборудование для детсада", – написал министр иностранных дел Хорватии, сопроводив сообщение хештегом # StandWithUkraine.

Он также опубликовал фото из Гостомеля. На одной из фотографий министр иностранных дел Хорватии на школьной доске пишет на украинском "Слава Украине".

Напомним, в конце июня 2023 года Хорватия признала Голодомор геноцидом украинского народа. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил хорватский парламент за решение, которое он назвал историческим.