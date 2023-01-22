Всі корупційні домовленості, спущені зверху, так чи інакше проходять через апарати рядових державних службовців.

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І тут варто пам’ятати, чим європейський чиновник відрізняється від українського.

Перший, маючи гарантії захисту та достойну ЗП (не говорячи вже про правову культуру), детальні вимоги до оцінки проекту рішення може легко сказати НІ керівнику, який просить підготувати/візувати сумнівну угоду або іншим чином переступити закон. Система його захистить, а начальник буде покараний.

В Україні ж діє система "чого забажаєте". Призначення/звільнення, рівень ЗП - все в руках керівника. Якщо поскаржишся вище – наслідки теж зрозумілі… але для тебе.

Тому, звичайно, маємо зважливо підходити до призначень на вищі посади, плекати систему викриття і покарання, але й не забувати про процедури, які триматимуть людей подалі від спокуси.