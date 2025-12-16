В Верховной Раде предоставили рекрутинговым центрам доступ к реестру 'Оберіг': что это значит

Украинские парламентарии приняли законопроект № 14238, который уточняет полномочия рекрутинговых центров и предоставляет им доступ к реестру "Оберіг". Соответствующее решение поддержали 282 депутата Верховной Рады.

Тех, кто голосовал против или воздержался, не было. Не голосовали 47 политиков. Трансляцию пленарного заседания во вторник, 16 декабря, вел телеканал "Рада".

Что изменит законопроект № 14238?

Как сообщила пресс-служба Аппарата ВР Украины, этот документ направлен на повышение эффективности деятельности центров рекрутинга ВСУ "для гарантированного доукомплектования воинских частей мотивированным личным составом".

Ранее статья 5 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" органами ведения Реестра называла Министерство обороны, Территориальные центры комплектования и социальной поддержки, Службу безопасности Украины и разведывательные органы. Теперь в этот список будут внесены и центры рекрутинга Вооруженных сил.

"Это позволит обеспечить адресный подбор кандидатов, ускорить рекрутинг и перевести комплектование на современную, цифровую модель с соблюдением требований законодательства и защиты персональных данных", – объяснил в Telegram-канале нардеп Александр Федиенко.

Он отметил, что этот шаг является "логичным, своевременным и необходимым", он отвечает потребностям ВСУ, условиям военного времени и курсу на модернизацию оборонной системы страны.

Кроме этого, внесены изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". В нем будет уточнено, что "центры рекрутинга [...] имеют информационно-консультационный характер и не осуществляют воинский учет".

Как народные избранники голосовали за нововведения:

