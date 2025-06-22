В Украине открылся офис производителя систем ПВО NASAMS: Умеров анонсировал совместное производства перехватчиков

В Украине 22 июня открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace – производителя вооружения, известного по зенитным системам NASAMS. Готовится совместная реализация проектов в сфере изготовления перехватчиков, усиления ПВО и защиты моря.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров. Он назвал противовоздушную оборону одним из наших стратегических приоритетов. Ведь, как отметила пресс-служба МО, только в этом месяце войска РФ осуществили более 3500 запусков ракет и БПЛА по нашей стране.

"Работаем над масштабированием производства и ускорением поставок... В сотрудничестве с Kongsberg фокусируемся на развитии совместных проектов в сфере ПВО. Готовим новые решения на базе NASAMS – для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", – анонсировал министр, но не раскрыл конкретные детали.

Он заявил о новом шаге в развитии партнерства между Украиной, Норвегией и компанией Kongsberg.

В частности, речь идет о новых возможностях для сотрудничества украинских и норвежских инженеров – над повышением эффективности уже имеющегося вооружения и внедрением инноваций.

Умеров поблагодарил правительство Норвегии за финансовую поддержку, а команду Kongsberg – за доверие и готовность развивать долгосрочное сотрудничество.

"Рассчитываем на практические результаты уже в ближайшее время", – подытожил он.

Как ранее писал OBOZ.UA, министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню 6 июня объявил, что "крупный французский автопроизводитель" будет производить беспилотники на территории Украины, не уточнив конкретную компанию. По данным СМИ, речь идет о Renault Automotive Group.

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