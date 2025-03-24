В Украине начали работу посольства еще двух стран: Зеленский принял верительные грамоты. Фото и видео

В понедельник, 24 марта, в Украине начали работу два дипломатических учреждения. Свою дверь открыли посольства Гватемалы и Шри-Ланки.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он вручил послам этих стран верительные грамоты и пообщался с дипломатами.

"Верительные грамоты от новых послов Шри-Ланки и Гватемалы, которые начали свою работу в Украине. Пообщались на важные двусторонние темы. Надеемся на развитие сотрудничества между нашими странами и общие шаги по приближению мира", – говорится в сообщении президента.

Глава государства приветствовал их с началом дипломатической миссии в Украине и выразил надежду на активизацию сотрудничества между странами.

В свою очередь послы Шри-Ланки и Гватемалы отметили, что их народы искренне желают украинцам мира.

Встреча с послом Шри-Ланки

В ходе общения с послом Шри-Ланки президент отметил, что Украина ведет конструктивные переговоры с представителями США и готова сделать все возможное для скорейшего достижения мира.

Зеленский подчеркнул, что Украина уже предложила шаги, которые бы заложили необходимую основу для дальнейшего переговорного процесса, и рассчитывает на поддержку этой позиции со стороны других государств.

"Будем благодарны Шри-Ланке за более активную поддержку на пути обеспечения справедливого и продолжительного мира в Украине на основе Устава ООН и международного права", – добавил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что Украина заинтересована в развитии двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере торговли, образования, продовольственной безопасности и медицинской реабилитации.

Встреча с послом Гватемалы

Во время беседы с послом Гватемалы глава государства поблагодарил за последовательную позицию страны и ее президента Бернардо Аревало о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает развития дружеских двусторонних отношений. Речь шла об углублении сотрудничества в области образования и науки и обмене опытом в сфере цифровизации государственных услуг.

"Отдельное внимание – продолжению взаимодействия в области разминирования", – рассказал Зеленский.

Президент также сообщил о намерении открыть посольство Украины в Гватемале в ближайшее время.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты Америки объявили посла Южно-Африканской Республики Эбрагима Расула персоной нон решётки и выслали из страны. В воскресенье, 23 марта, дипломат вернулся на родину, где его радостно встретили местные жители, выражавшие слова поддержки.

Напомним, что в феврале 2024 года правительство Шри-Ланки сообщило сотням тысяч россиян, что не будет предоставлять дальнейшие продления виз, поэтому они должны уехать в ближайшие две недели. Стоит отметить, что такие же сообщения получили некоторые украинцы.

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