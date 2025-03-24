Посла ЮАР выслали из США за критику Трампа: как его встретили на Родине. Видео

Соединенные Штаты Америки объявили посла Южно-Африканской Республики Эбрагима Расула персоной нон грата и выслали из страны. В воскресенье, 23 марта, дипломат вернулся на родину, где его радостно встретили местные жители, выражавшие слова поддержки.

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Толпа людей встретила Расула в аэропорту Кейптауна, они пели песни. Дипломату и его жене Розиеде понадобилось сопровождение правоохранителей, чтобы помочь пройти, передает АР.

"Объявление персоной нон грата имеет целью унизить вас. Но когда вы вернетесь к такой толпе и с теплом, как сейчас.. Тогда я буду носить свою персону нон грата как знак достоинства. Мы не выбирали возвращаться домой, но мы возвращаемся домой, не жалея", – явил бывший посол поклонникам.

Расул также подчеркнул, что для Южной Африки не было целью испортить отношения с США.

"Мы пришли сюда не для того, чтобы сказать, что мы настроены против Америки. Мы здесь не для того, чтобы призвать вас отказаться от наших интересов в Соединенных Штатах", – добавил он.

Как известно, в феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о прекращении американской помощи ЮАР. По мнению Вашингтона, в стране присутствует дискриминация по расовому признаку. В документе говорится, что правительство ЮАР якобы "конфискует сельскохозяйственную собственность африканеров без компенсации", а также, что там внедряют "бесчисленное количество государственных политик, направленных на ликвидацию равных возможностей" в трудоустройстве, образовании и бизнесе.

Эбрагим Расул во время выступления в Институте стратегических размышлений Мапунгубве в Йоханнесбурге раскритиковал позицию Трампа. Он заявил, что законодательство страны позволяет изымать землю у белых фермеров, а также, что южноафриканские фермеры могут поселиться в США.

Также он сказал, что Трамп "возглавляет движение за превосходство белой расы в Америке и во всем мире", а движение Make America Great Again является "ответом белого расизма на растущее демографическое разнообразие в США".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский в апреле совершит визит в Южную Африку, чтобы обсудить вопрос о прекращении войны России против Украины. Он встретится с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой.

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