В центре внимания – пути к справедливому миру: в Париже стартовала встреча украинской делегации с представителями 'коалиции решительных'

В Париже в четверг, 17 апреля, стартовало важное дипломатическое событие. Украинская делегация начала переговоры с представителями так называемой "коалиции решительных", в которую входят Франция, Германия и Великобритания.

Видео дня

Переговоры проходят с участием руководителя Офиса президента Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра иностранных дел Андрея Сибиги. Об этом Сибига сообщил в своем аккаунте в Х.

Переговоры проходят на Елисейских полях. В повестке — ключевые вопросы, касающиеся достижения справедливого и долговременного мира для Украины. В фокусе полное прекращение огня, создание многонационального контингента и обсуждение возможных форматов международных гарантий безопасности.

"Мы обсудили пути к справедливому и продолжительному миру, включая полное прекращение огня, многонациональный контингент и гарантии безопасности для Украины", – отметил глава МИД.

Кроме встреч с европейскими партнерами, у украинской делегации также запланирована встреча с представителями США. В частности, речь идет о встрече с государственным секретарем США Марком Рубио и специальным посланником американского президента Стивом Виткоффом.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон может стать ключевым представителем Европейского Союза на возможных переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине. В некоторых странах, входящих в так называемую коалицию желающих, считают, что именно европейский лидер должен взять на себя координацию контактов с Россией.

Президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты в Украину, чтобы гарантировать стабильный мир после окончания войны. Однако эти страны нуждаются в гарантиях безопасности от США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!