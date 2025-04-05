Названо имя политика, который может стать главным представителем Европы на переговорах с Путиным по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон может стать ключевым представителем Европейского Союза на возможных переговорах с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по урегулированию войны в Украине. В некоторых странах, входящих в так называемую коалицию желающих, считают, что именно европейский лидер должен взять на себя координацию контактов с Россией.

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Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в дипломатических кругах. Среди возможных кандидатов на эту роль также называли премьер-министра Великобритании сэра Кира Стармера. Однако, по данным издания, он не намерен лично вести переговоры с Кремлем в рамках внешней политики Лондона.

В то же время Макрон готов возглавить переговорный процесс от имени европейских партнеров, "когда придет время". В Елисейском дворце подтвердили: президент Франции готов к такой роли, если переговоры будут согласованы с партнерами, в частности, с украинской стороной.

С самого начала полномасштабного вторжения господин Макрон позиционировал себя как посредник между Европой и Путиным. Он решил оставить дипломатические каналы с Москвой открытыми дольше, чем кто-либо из самых ярых сторонников Киева в Европе, несмотря на резкую критику его действий. Однако он прекратил какие-либо прямые контакты с Кремлем, когда ему стало очевидно, что Путин не намерен прекращать вторжение.

На вопрос, пора ли возобновить контакты с президентом России, представитель Елисейского дворца ответил: "Пожалуй, пока нет".

На данный момент Дональд Трамп является единственным мировым лидером, непосредственно взаимодействующим с Путиным по поводу механизма соглашения о прекращении огня. Некоторые политики в Европе считают, что президент США был слишком снисходителен к Путину, которого он часто хвалил и обещал возобновить отношения с ним в рамках мирного процесса.

На этой неделе президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Великобритания и Франция должны принять на себя ведущую роль в любых переговорах с Путиным.

Франция и Великобритания с радостью реагируют на дипломатические попытки Трампа покончить с войной, но призывают оказывать дополнительное давление на Путина, чтобы побудить его сесть за стол переговоров.

Западные чиновники надеются, что Трамп в конце концов потеряет терпение своего российского коллеги и в результате решит значительно увеличить военную поддержку Украины.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что некоторые партнеры готовы отправить свои военные контингенты в Украину с тем, чтобы гарантировать стабильный мир после окончания войны. Однако эти страны нуждаются в гарантиях безопасности от США.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Франции Эммануэль Макрон пояснил, что идея введения западного контингента в Украину, продвигающаяся на "коалиции желающих", не предполагает развертывания иностранных военных непосредственно на передовой. Он отметил, что линия столкновения не зафиксирована, и этот вопрос еще предстоит обсуждать на переговорах между Украиной и Россией.

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