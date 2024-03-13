Известный рупор "некоторых башен кремля" доцент Воробей рассказал, что, оказывается, вариант мирного договора рф с Украиной, о котором шла речь в WSJ, был не окончательным.

А вот в окончательном — россия, по его словам, соглашалась и Крым признать не безусловно своим, а спорной территорией, и Донбасс полностью вернуть Украине — правда, на правах широкой автономии, и все прочие оккупированные на то время территории освободить, и признавала возможность вступления Украины не только в ЕС, но и даже в НАТО — только не сразу, а позднее.

Практически это была бы чуть ли не капитуляция самой россии, но Украина даже с такими условиями тогда не согласилась, после чего потеряла десятки тысяч убитыми, не говоря уже об утраченных территориях, а также о массовых разрушениях, и условия мира за это время стали несопоставимо худшими.

Лично я в подобное не верю, ибо причины, по которым бы мордор в апреле 2022 года такое предлагал, никому неизвестны.

Зато совершенно понятно, зачем это из москвы сейчас вбрасывается: вы, украинцы, мол, делайте выводы, кто в вашей недальновидности виноват, — ваша власть или ваши союзники.

Есть такой экзотический плод — фейхоа. А здесь мы имеем дело с ФЕЙКоа. С фейкуёвым фейкоа.