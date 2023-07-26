В США разгорелся скандал вокруг 'сомнительного' сотрудничества ФБР и СБУ: что произошло и почему заговорили о влиянии ФСБ

Правительство США расследует скандал по фактам цензуры и удаления аккаунтов в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube и Twitter, которое происходило по запросам Службы безопасности Украины в ФБР. Комитет американского Конгресса обнародовал отчет, в котором говорится о "сомнительном" сотрудничестве СБУ с американскими разведывательными ведомствами и возможных влияниях со стороны российской ФСБ.

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Документ появился на сайте комитета. Отмечается, что ФБР сотрудничало с украинским СБУ в целях цензуры высказываний пользователей в сети интернет. Причем главной опасностью в отчете названо возможное влияние ФСБ на работу украинской спецслужбы, что в итоге сказалось на сотрудничестве США с нашим государством.

Авторы отчета напомнили слова президента Украины Владимира Зеленского, уволившего главу СБУ Ивана Баканова из-за "российского проникновения", а также из-за того, что "СБУ скомпрометирована из-за сети российских коллаборационистов, симпатиков и двойных агентов во время ее взаимодействия с ФБР". В этой связи авторы отчета убеждены, что сотрудничество СБУ и ФБР "вызывает глубокую обеспокоенность" и требует "дополнительного надзора и законодательной реформы для защиты права американцев на свободу слова".

В целом отчет комитета основывается на данных компании Meta, материнской структуры Facebook, Instagram, Alphabet, Google и YouTube. ФБР по просьбе СБУ блокировало аккаунты в соцсетях для противодействия российской пропаганде в социальных сетях, однако под блокирование попали и те страницы, которые критиковали государство-агрессора Российскую Федерацию и его войну против Украины.

Отмечается, что со временем такое "сотрудничество" приобрело размах, а списки СБУ начали включать сотни аккаунтов пользователей со всего мира, подавляющая часть которых – это были абсолютно непопулярные аккаунты, никак не влиявшие на информационное пространство.

Следовательно, качество работы СБУ вызвало множество вопросов. Тем более что некоторые аккаунты обозначены как "компрометирующие руководство СБУ".

Особое внимание конгрессменов привлекло письмо от СБУ, в котором содержалось требование блокирования, в частности, и аккаунта Twitter "@usaporusski" – русскоязычного аккаунта Государственного департамента США, рассчитанного на русскоязычную аудиторию. В прикрепленном письме говорилось, что указанные страницы "распространяют пропагандирующий войну контент, который неточно отражает события в Украине, оправдывает военные преступления России в Украине, что нарушает международное право".

Также среди "опасных" аккаунтов оказались страницы фотографа, работающего в студии Нью-Йорка, менеджера транспортной компании в Южной Каролине, музыканта и вокалиста из Миннесоты и других реальных людей, граждан США, что противоречит базовым принципам американского государства. Ведь Конституция США гарантирует каждому гражданину право на свободу высказываний без вмешательства правительства.

В отчете комитета отмечено, что указанные запросы поступали от начальника Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка к его американскому коллеге Александру Кобзанцу. Причем в случае промедления СБУ торопила американцев.

Появление указанного документа опасно для обеспечения долгосрочной поддержки Украины со стороны США. Открывшиеся факты ставят под сомнение идею сотрудничества спецслужб двух стран и продвигают мнение относительно того, что американские спецслужбы и правительство, учитывая указанные риски, должны в будущем сосредотачиваться на внутренних вопросах. А это совсем не те нарративы, которые помогают Украине в ее борьбе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– засекреченные военные документы, якобы подробно описывающие секретные планы США и НАТО по наращиванию Сил обороны Украины перед запланированным контрнаступлением, попали в соцсети. В то же время их изменили в некоторых частях по сравнению с начальным форматом, завысив западные оценки числа погибших воинов ВСУ и занизив оценки ликвидированных оккупантов;

– издание The New York Times сообщило, что утечка секретных документов из Пентагона может свидетельствовать о том, что спецслужбы США шпионят не только за командованием страны-агрессора России, но также подслушивают своих союзников;

– тем временем The Wall Street Journal отметило, что Центральное разведывательное управление США ищет по всему миру россиян, недовольных войной, которую Россия развязала против Украины. Их хотят завербовать и сделать шпионами.