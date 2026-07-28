В США хотят растянуть выделение 400 млн долларов помощи Украине до 2029 года: что это означает

Администрация президента США Дональда Трампа планирует завершить использование 400 млн долларов помощи Украине только к концу 2029 финансового года. При этом средства, одобренные Конгрессом, спустя два месяца после обнародования плана до сих пор не были ни выделены, ни закреплены в контрактах.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, ознакомленный с письмом Министерства обороны США, которое в мае было направлено членам Конгресса. По информации агентства, документ ранее не публиковался.

В мае Пентагон проинформировал американских законодателей о графике использования 400 млн долларов, которые Конгресс ранее одобрил для поддержки Украины. Документ предусматривает, что средства должны быть использованы в течение 2026 финансового года, который заканчивается 30 сентября. Вместе с тем окончательная поставка всей помощи ожидается до завершения 2029 финансового года, то есть 30 сентября 2029 года.

Как отмечает Reuters, спустя два месяца после отправки письма финансирование по-прежнему не было выделено и не оформлено в виде контрактов. Это вызвало недовольство среди членов Конгресса, которые неоднократно критиковали медлительность в использовании помощи, особенно в условиях, когда Украина нуждается в вооружении для противодействия российским атакам.

По словам двух источников агентства, законодатели считают предложенный Пентагоном график слишком медленным для страны, находящейся в состоянии войны. Демократы и часть республиканцев также ранее критиковали оборонное ведомство за задержку в использовании помощи, одобренной Конгрессом еще в прошлом году.

План расходования средств предусматривает 200 млн долларов на оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, 99,9 млн долларов на транспортные средства, запасные части и оборудование, а также 100 млн долларов на услуги, в частности на транспортировку оборонной продукции в Украину.

В агентстве отметили, что после начала полномасштабного вторжения России Украина стала крупнейшим получателем американской внешней помощи, однако после прихода к власти Дональда Трампа и перехода обеих палат Конгресса под контроль республиканцев Конгресс не принимал новых крупных пакетов помощи. Демократы обвиняют администрацию Трампа и республиканцев в затягивании использования средств, утвержденных еще до его вступления в должность.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 28 июля по киевскому времени президент Украины Владимир Зеленский уже находится в Соединенных Штатах с официальным визитом. Глава государства посетит похороны сенатора Линдси Грэма и встретится с президентом США Дональдом Трампом.

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