В Сенат США внесли на рассмотрение резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом

Американские сенаторы повторно внесли на рассмотрение резолюцию, признающую действия страны-агрессора России в Украине геноцидом против ее народа. Среди них они указали факты принудительной депортации украинцев в РФ и целенаправленное убийство гражданских во время массовых зверств со стороны российских военных преступников.

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Они описаны в сообщении офиса сенатора Джима Риша из штата Айдаго. Об этом сообщает "Голос Америки".

"Прошел год с начала жестокой и неоправданной войны Путина против Украины, и становится совершенно очевидным, что Россия совершает геноцид", – отметил политик из США.

Он подчеркнул, что своими глазами увидел зверства, когда посещал Украину в июне 2022 года. Также добавил, что почти каждый день получает "новые сообщения о бесчеловечных действиях солдат ВС РФ против невинного украинского народа".

"Пора правительству США назвать это тем, чем оно есть, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в этой жестокости", – заявил сенатор Риш.

Также он с коллегами призвали Вашингтон и его союзников по НАТО и Европейскому Союзу поддержать украинское правительство во избежание дальнейших актов российского геноцида против народа Украины.

"Мы должны продолжать делать все возможное, чтобы поддержать украинский народ в борьбе за свое выживание", – говорится в заявлении Риша.

Американский законодатель добавил, что эта резолюция поддерживает трибуналы и международные уголовные расследования относительно России. В частности, для того, чтобы в будущем перед законом предстали все российские политические лидеры и военный персонал, чтобы все они понесли ответственность за агрессивную войну, военные преступления и преступления против человечности, геноцид.

Отметим, что соавторами резолюции являются сенатор-республиканец Джим Риш и сенатор-демократ от штата Мэриленд Бен Кардин. Кроме них, ее поддержали 14 других сенаторов от обеих партий. Они внесли подобную резолюцию в конце декабря прошлого года, и после начала работы нового состава Сената процедура предусматривает повторную подачу документов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях правительство Италии поддержало создание спецтрибунала для расследования преступлений политического руководства РФ. Там призвали все страны Европы придерживаться единой позиции по этому вопросу.

Со своей стороны в Словакии признали Россию государством-спонсором терроризма. Соответственно, и кремлевский режим там сочли террористическим.

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