В САП пытаются подобрать "удобных" судей для рассмотрения дела "Роттердам+" – СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) пытается получить "удобный" состав суда для рассмотрения дела "Роттердам+".

Об этом сообщает издание " Закон и Бизнес ".

Отмечается, что прокурор САП Сергей Савицкий подал полный текст апелляционной жалобы уже после определения состава коллегии судей АП ВАКС по рассмотрению дела "Роттердам+" и вынесению АП ВАКС постановления об апелляции без рассмотрения.

Кроме того, сокращенную жалобу на постановление ВАКС от 9.10.2023 о закрытии уголовного производства он подал на следующий день после его вынесения. "То есть до того, как получил полный текст этого постановления. Но намеренно не добавил к апелляции обязательных документов, что стало основанием для оставления заявления без движения", – добавляется в статье.

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"Неизвестно, какую цель действительно преследовал прокурор. Но, можно предположить, что он ждал определения состава коллегии АП ВАКС. Если состав его устроит, он исправит ошибки и подаст полную апелляционную жалобу, если нет – не исправит и будет иметь возможность подать апелляционную жалобу новому составу судей, а предыдущая так и останется без рассмотрения. Именно такой прием иногда применяют, чтобы получить в заинтересованном деле удобный состав суда", – отмечается в материале.

Отмечается, что 24 октября прокурор направил в суд полный текст апелляционной жалобы после определения состава коллегии АП ВАКС. В тот же день коллегия открыла производство по делу. "Указанные обстоятельства потенциально свидетельствуют, что прокурор САП устраивает этот состав суда", – подчеркивает "Закон и Бизнес".

Ранее Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о закрытии дела Роттердам+. Это уже 5 решение о закрытии этого дела за последние 2 года, которые принимались специализированной антикоррупционной прокуратурой, Высшим антикоррупционным судом и апелляционной палатой ВАКС.