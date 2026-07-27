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В России заявили о "готовности искать новые идеи" для завершения войны и сразу же упомянули об Аляске

Катя Помазан
Новости политики
1 минута
2,4 т.
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова
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Россия заявила о готовности рассмотреть новые идеи по политико-дипломатическому урегулированию войны против Украины. Однако это связано с предварительными договоренностями, достигнутыми на Аляске. После переговоров глав МИД РФ и США в Маниле контакты между дипломатическими ведомствами будут продолжаться.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Информация была обнародована российскими СМИ.

По словам чиновницы, Москва не отказывалась от политико-дипломатического урегулирования войны и готова рассматривать новые предложения.

"Со своей стороны подтверждаем готовность к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса, от чего никогда не отказывались. Вновь подтверждаем готовность к возможным обсуждениям, предложениям, идеям, которые мы будем готовы рассмотреть. От этого никто у нас никогда не отказывался", — заявила она.

В то же время Россия выступает за урегулирование "на основе взаимопонимания, в частности достигнутого на Аляске", фактически увязав возможность новых переговорных инициатив с предыдущими контактами между Москвой и Вашингтоном.

Комментируя возможность появления новых предложений по завершению войны, Захарова заявила, что сначала необходимо вернуться к уже озвученным идеям.

"Прежде чем обсуждать что-то новое, ещё не озвученное и, наверное, не сформулированное, было бы правильно как-то внести ясность в старое. В частности, в обсуждение соответствующих идей, которые уже имели место", — сказала официальная представительница Министерства иностранных дел РФ.

В то время как в ходе переговоров Лаврова и Рубио в Маниле стороны обсудили вопрос нормализации работы дипломатических представительств России и США.

"Была достигнута договоренность о продолжении контактов по линии внешнеполитических ведомств", – заявила Захарова.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что госсекретарь США Марко Рубио провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Стороны посвятили беседу необходимости прекращения войны в Украине. Однако после встречи стороны обменялись диаметрально противоположными заявлениями.

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