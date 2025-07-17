'Для нас каждый день страшный': Зеленский пообещал предоставить Трампу больше аргументов в пользу сильных санкций против России

Президент Владимир Зеленский заверил, что будет работать над тем, чтобы предоставить главе Белого дома Дональду Трампу больше информации и аргументов для ускорения жестких санкций против России. Он объяснил, что означает для Украины те 50 дней, которые президент США дал российскому диктатору Владимиру Путину для прекращения войны.

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Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью New York Post. Он подчеркнул, что каждый день войны уносит жизни украинцев.

Глава государства отметил, что он "очень благодарен" Трампу за то, что он поддерживает санкции против стран, которые покупают российскую нефть. В то же время он подчеркнул, что 50-дневный срок для Украины означает лишь увеличение количества смертей и разрушений в течение этого периода.

"Пятьдесят дней для нас – это просто... каждый день страшный", – сказал Зеленский.

По его словам, решение российско-украинской войны заключается в том, чтобы заставить Путина захотеть ее закончить.

"Путин не хочет завершения войны, поэтому он просто не готов к компромиссам. Если Украине придется делать это самостоятельно, нам надо будет пройти очень долгий путь с большим количеством смертей, чтобы убедить его, что это важно (прекратить войну – Ред.), поэтому, это не просто слова – нужны серьезные рычаги влияния", – сказал Зеленский.

Задержка с введением санкций дает российскому диктатору еще больше времени для осуществления своего кровавого замысла. Путин уже "играл с Трампом" в течение месяцев безрезультатных "мирных переговоров", напомнил Зеленский.

"Путин потерял время президента Трампа. Я бы очень хотел, чтобы Соединенные Штаты, Конгресс и президент оказывали определенное давление на эту ситуацию с помощью санкций, и поэтому чем быстрее это будет сделано, тем лучше", – подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что жесткие экономические санкции – это мощный способ убедить Путина прекратить войну. Ведь они повлияют на кошельки рядовых россиян, что повлечет резкое падение популярности кремлевского диктатора внутри страны и общественное возмущение со стороны сильно репрессированного населения.

"Они боятся, что у них либо заберут деньги, либо бросят в тюрьму, если они выскажутся против войны. Но когда людей увольняют с работы, потому что есть сокращения, потому что работодатель не выдерживает, и все сокращается из-за экономики – тогда всегда происходит социальный взрыв", – объяснил Зеленский.

По его словам, Трамп мог бы закончить войну России против Украины с помощью этой стратегии, поскольку одержимый властью Путин потеряет интерес к дальнейшему насилию в случае потери поддержки своего народа.

Президент добавил, что Украина хотела бы ускорить этот процесс.

"Мы, со своей стороны, будем работать над тем, чтобы предоставить больше информации, больше аргументов в пользу сильных санкций против России", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

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