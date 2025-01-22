В России ответили, согласованы ли контакты Путина с Трампом, и заговорили об условиях урегулирования войны

В министерстве иностранных дел РФ заявили, что контакт кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пока не согласован. В то же время в РФ заметили, что готовятся к переговорам диктатора с главой Белого дома.

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Также россияне в очередной раз выдвинули свои условия и назвали войну "украинским кризисом". Об этом в комментарии кремлевским пропагандистам заявили глава МИД РФ Сергей Лавров и его заместитель Сергей Рябков.

Замглавы российского МИД заявил, что Россия готовится к контактам с новой администрацией Белого дома. При этом он выдал, что Москва рассчитывает услышать "что-то более внятное и конкретное из Вашингтона". Лишь после этого, по мнению Рябкова, можно будет заниматься согласованием графиков и организационных моментов.

В свою очередь, Лавров назвал российское вторжение "украинским кризисом". По его словам, в процессе урегулирования конфликта речь может идти только о "надежных, юридически обязывающих договоренностях, с закреплением в них механизма невозможности их нарушения".

"Мы ознакомили наших коллег с последними событиями вокруг украинского урегулирования, подчеркнули нашу неизменную приверженность достижению целей специальной военной операции и урегулированию этого кризиса путем устранения его коренных причин", – сказал Лавров.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор Владимир Путин "разрушает" Россию, отказываясь заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Также намекнул, что с ним "прекрасно ладит" и может встретиться и поговорить в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп поручил специальному посланнику по вопросам России и Украины Киту Келлогу завершить российско-украинскую войну за 100 дней. Тем не менее американский политический истеблишмент не верит, что новому главе Белого дома удастся реализовать свои планы.

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