В России 'дали заднюю' после угроз 'системными ударами' по Киеву: в ISW объяснили, что произошло

Российские официальные лица начали публично смягчать свои заявления о готовности нанести масштабные удары по Киеву. Вслед за нагнетанием ситуации и анонсом новых терактов в украинской столице россияне передумали бить по "центрам принятия решений".

Резкая смена риторики обусловлена попыткой Кремля занизить ожидания собственного населения. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Оккупанты не будут атаковать Офис президента

Резкий разворот в риторике последовал сразу за официальным заявлением МИД России от 25 мая, в котором ведомство угрожало начать "систематическую" серию ударов по украинской столице. Однако уже на следующий день председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов фактически дезавуировал эти угрозы.

Картаполов заявил, что Россия не планирует атаковать Верховную Раду или Офис президента Украины. Он аргументировав это тем, что они якобы не являются "реальными" центрами принятия решений. По утверждению Картаполова, ключевые структуры управления Украиной скрыты в неких хорошо укрепленных районах, а не находятся в центре столицы.

Параллельно с этим другие российские спикеры пытаются оправдать отсутствие весомых успехов на фронте искусственным затягиванием сроков. В частности, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Россия якобы способна "ликвидировать" Украину к ноябрю 2026 года, но добавил, что Москва "не спешит" это делать. Подобные тезисы, по мнению аналитиков, призваны замаскировать неспособность российской армии добиться быстрых результатов.

Реальные причины изменения риторики

Эксперты ISW отмечают, что затухание агрессивной риторики и попытки оправдать отказ от ударов по Киеву связаны с целым комплексом внутренних проблем Кремля. Аналитики отмечают, что всплеск угроз в последние недели был ни чем иным, как попыткой отвлечь внимание от плохих боевых показателей российской армии на фронте.

Также в ISW отмечают, что агрессивный тон должен был сгладить общественное возмущение, вызванное, среди прочего, контекстом проведения парада в Москве 9 мая.

Российское руководство пытается сместить фокус внимания граждан с растущих экономических издержек и социальной напряженности, вызванных более чем четырьмя годами полномасштабной войны.

Аналитики предполагают, что российские чиновники сейчас активно формируют информационное пространство внутри РФ. В частности, они заранее готовят российское общество к тому, что громкие угрозы в адрес Киева не материализуются в реальности, тем самым снижая планку ожиданий "патриотической" аудитории.

Что предшествовало

Вечером 25 мая Министерство иностранных дел России выступило с открытыми угрозами начать "систематическую" серию ударов по Киеву. После массированного обстрела украинской столицы 24 мая Москва прямо заявила, что продолжит террор и призвала иностранных дипломатов срочно покинуть Киев.

Также оккупанты обращались к мирным жителям с требованием держаться подальше от правительственной и военной инфраструктуры. Примечательно, что регулярно целями российских ударов в Киеве и других украинских городах становятся многоэтажки и другая социальная инфраструктура – школы, музеи, торговые центры.

Напомним, Китай отреагировал на угрозы России нанести новые массированные удары по столице Украины. В министерстве иностранных дел КНР призвали стороны воздержаться от распространения эскалации и возобновить диалог направленный на мирное урегулирование войны.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров звонил государственному секретарю США Марко Рубио, чтобы передать послание диктатора Владимира Путина американскому президенту Дональду Трампу. После переговоров Рубио констатировал угрозу эскалации.

