В РФ устроили 'охоту' на предателей, которых считают виновными в провале войны против Украины, – Арестович

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович выразил убеждение, что в РФ уже ищут виновных в провале войны против Украины. К тому же рассматривают их исключительно как предателей.

Мнением он поделился в эфире "Радио НВ". В ходе беседы, среди прочего, обсуждалась новость о переводе в следственный изолятор руководителя 5-й службы Федеральной службы безопасности.

"Речь идет о том, что в России "охотятся" на виновных. Должны быть виновные. А у РФ есть одна форма вины, как уверяет нас российская оппозиция, – это предательство", – отметил Арестович.

Он объяснил, что в стране-агрессоре так уж сложилось, что человек там не может быть просто виноватым.

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"Ты обязательно должен кого-то предать", – уточнил советник главы ОПУ.

По его словам, российский лидер Владимир Путин стремится одержать "хоть какую-то победу". А поскольку в войне против Украины она ему не светит, Кремль и стал искать виновных внутри своей страны.

Отметим: в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным Арестович рассказал, как ВСУ отомстили РФ за ракетный удар по вокзалу в Краматорске. Также он подчеркнул, что украинский Мелитополь превращается в Чернобыевку, ведь там на аэродроме защитники тоже нанесли много точных ударов по технике оккупантов.

Советник главы ОПУ добавил, что армия РФ уже начала первый этап наступления на Донбасс. По его словам, военное командование собирается усилить оккупационные силы дополнительными десятью батальонно-тактическими группами.

Как сообщал OBOZREVATEL, руководителя пятой службы ФСБ, генерал-полковника Сергея Беседу перевели из домашнего ареста в СИЗО Лефортово (Москва). В СМИ пишут, что он был одним из тех, кто отвечал за политическую разведку в Украине перед вторжением армии РФ.