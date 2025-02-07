Трамп планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе: первые детали

Президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Также американский президент хочет поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом Трамп заявил в пятницу, 7 февраля. "Я бы хотел, чтобы эта война закончилась по главной причине: убивают так много людей", – сказал он.

Трамп утверждает, что на поле боя погибли или были тяжело ранены 800-900 тысяч захватчиков. С украинской стороны, по его словам, такие потери составляют около 700 тысяч человек. Цифры, предоставленные Украиной касательно ее погибших солдат, президент США считает неточными.

"Я бы хотел, чтобы это прекратилось просто по человеческим соображениям. То, что происходит, ужасно... Это бессмысленная война, она бы никогда не началась, будь я тогда президентом", – заявил он.

С Зеленским Трамп планирует говорить о полезных ископаемых Украины, а именно об их защите, а также об окончании войны, которую развязал Путин.

Что же касается российского диктатора, Трамп сказал, что всегда имел с ним "хорошие отношения". Он снова повторил, что если бы в 2022-м лидером США был он, а не Байден, Путин не начал бы полномасштабную войну.

Также США уже вложили в помощь Украине около 300 миллиардов долларов, в то время как Европа всего 100, хотя она и находится гораздо ближе к нашему государству. Теперь она должна сравняться со Штатами, подчеркнул политик.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Пока известно, что участие в ней примут вице-президент США Джей Ди Венс и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план для Украины на следующей неделе на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

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