'Хотит, чтобы перестали погибать люди': Трамп поговорил с Путиным о войне в Украине и оправдал диктатора

Президент США Дональд Трамп заявил, что уже неоднократно разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении войны в Украине. По его убеждению, тот "переживает за жертвы" и "хочет, чтобы люди перестали погибать".

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Американский лидер считает, якобы международному военному преступнику "неравнодушны" убийства на поле боя. Об этом он заявил в интервью The Post, взятом на борту Air Force One еще в пятницу, 7 февраля.

"Лучше бы я не говорил, – ответил Трамп на вопрос, сколько раз разговаривал с Путиным. – Он хочет, чтобы люди перестали умирать. Все эти мертвые люди… молодые, красивые люди, они как ваши дети, их два миллиона – и без причины".

Официально став второй раз лидером США менее месяца назад, сейчас Трамп продолжает считать, что трехлетней войны "никогда бы не случилось", будь он президентом в 2022 году. Здесь республиканец в который раз озвучил обвинения и обиды в сторону своего преемника и предшественника Джо Байдена.

"У меня всегда были хорошие отношения с Путиным… Байден был стыдом нашей нации. Полное смущение", – сказал он.

По его словам, у него якобы есть конкретный план прекращения "плохой" войны в Украине и он надеется, что покончит "с этим проклятым делом".

Обращаясь к своему советнику по вопросам национальной безопасности Майку Уолцу, президент США попросил как можно скорее начать встречи украинской и российской стороны.

"Они хотят встретиться. Каждый день гибнут люди. Погибают молодые красивые солдаты. Молодые, как мои сыновья. С обеих сторон. По всему полю боя", – добавил Трамп.

Издание The Post пишет, что на следующей неделе вице-президент США Джей Ди Венс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности (14-16 февраля). Хотя была информация, что и сам Трамп стремится к встрече с ним. Американский лидер заявил, что хочет заключить с украинским коллегой соглашение на $500 миллионов относительно доступа к редкоземельным минералам и газу в Украине "в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании", и Зеленский назвал это требование "справедливым".

Как сообщал OBOZ.UA, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, оценивая заявления Трампа, подчеркнул: пока все выглядит так, что "мирный" план делается без Украины, и такая история ему не нравится. Он указал, какие проблемы могут возникнуть на пути к справедливому миру.

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