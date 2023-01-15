В разведке рассказали, о чем свидетельствует подготовка Путина к затяжной войне

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины считают, что глава страны-агрессора России Владимир Путин осознал то, что ему не удастся быстро захватить наше государство. Поэтому он ведет подготовку к длительной войне.

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Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона "Єдині новини". По его словам, РФ рассматривает вариант действий для нашего истощения.

"Эта концепция так называемой "спецоперации", на самом деле грубого вторжения на территорию Украины, заключалась в следующем – Путин планировал, что это должно было быть быстро. И все силы средства противника и вообще план так называемой "СВО" – это был план скорой войны, захват Украины. Этого не произошло", – сказал Юсов.

Также он отметил, что ранее Путин не планировал войну на истощение, но в последние месяцы события на фронте складываются так, что РФ нужно становиться на "военные рельсы".

"Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера военной экономики на территории РФ. Безусловно, это то, к чему готовится Путин. У Украины же задача противоположная – именно 2023-й должен стать годом нашей победы, коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", – заявил Юсов.

Кроме того, представитель ГУР добавил, что ни Украине, ни всему цивилизованному миру такой сценарий не нужен, поэтому уже сейчас важно аккумулировать силы и ресурсы, чтобы завершить войну в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, окружение Путина пытается не огорчать его негативной информацией, поэтому он получает искаженные сводки с фронта. Из-за этого Путин по-прежнему верит, что сможет победить в войне и захватить Украину.

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