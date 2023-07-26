В Раду внесли постановление о лишении мандата засветившегося на Мальдивах нардепа Аристова

В Верховную Раду Украины 26 июля был внесен проект постановления о лишении мандата нардепа от партии "Слуга народа" Юрия Аристова. Накануне, 25 июля, он написал заявление о сложении полномочий народного депутата по собственному желанию.

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Проект постановления опубликован на сайте парламента. Это произошло на фоне скандала с элитным отдыхом Аристова на Мальдивах и началом уголовного производства относительно него из-за возможного "служебного подлога".

В Верховную Раду Украины внесен проект постановления о прекращении полномочий народного депутата Юрия Аристова, поразившего скандал после элитного отдыха на Мальдивах во время войны. Инициатором проекта указан однопартиец Аристова, председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины Сергей Кальченко.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Аристова Юрия Юрьевича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "СЛУГА НАРОДА", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", – говорится в проекте постановления.

Накануне, 25 июля, Аристов написал заявление о сложении мандата по собственному желанию. По словам спикера ВРУ Руслана Стефанчука, депутаты рассмотрят его на ближайшем пленарном заседании.

Напомним, ранее "слуга народа" Аристов, входящий в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки и являющийся заместителем председателя комитета, засветился на Мальдивах. В 5-звездочном отеле он решил отдохнуть в середине июля, где его и заметили журналисты.

Чтобы проверить информацию о путешествии Аристова на Мальдивы, журналисты позвонили в отель Waldorf Astoria Maldives. Работники курорта подтвердили, что народный депутат Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном. Более того, в отеле есть предложение свыше 500 тыс. гривен за одну ночь – с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

В партии на скандал с отдыхом нардепа в разгар войны отреагировали инициированием немедленного прекращения членства Аристова во фракции.

Между тем, 26 июля в Офисе генерального прокурора сообщили о начале расследования законности выезда "слуги" Аристова на Мальдивы во время войны. А сотрудники СБУ и ГБР пришли к нардепу с обысками, в ходе которого нашли загранпаспорт депутата с отметками о посещении Мальдив.

По данным следствия, сначала нардеп выехал в Польшу с рабочей поездкой, оттуда дистанционно через частную клинику открыл себе больничный с 10 по 19 июля – и уехал с семьей на Мальдивы, где находился до 22 июля.

Сейчас ему инкриминируют "служебный подлог".