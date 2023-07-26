СБУ и ГБР провели обыски у 'слуги' Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом 'командировки'. Фото

СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата Украины Юрия Аристова, отдыхавшего на Мальдивах под видом "служебной командировки". В отношении нардепа открыто уголовное производство.

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Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Служба безопасности и ДБР проводят следственные действия в отношении действующего народного депутата Украины, который, несмотря на запрет для чиновников на выезд за границу во время войны, уехал отдыхать на острова в Индийском океане. Открытое уголовное производство касается действующего заместителя председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки", – отметили в СБУ.

Там рассказали, что следствием установлено, что Аристов в середине июля текущего года "засветился" на отдыхе в 5-звездном отеле на острове Итхаафуши на Мальдивах. Чтобы устроить себе элитный отпуск, он отправился за границу под видом "командировки".

"По предварительным данным, для нелегального выезда за пределы Украины были внесены ложные сведения в официальные документы для выезда за границу, в частности относительно срока, цели и страны "служебной командировки" народного избранника", – отметили в СБУ.

Следователи установили, что Аристов сначала выехал на три дня в соседнюю европейскую страну "с рабочим визитом". Находясь там, 10 июля нардеп дистанционно открыл больничный в одном из частных медучреждений Киева до 19 июля 2023 года включительно.

"При этом в электронную систему здравоохранения были внесены недостоверные сведения, поскольку медицинское освидетельствование фактически не осуществлялось", – уточнили в СБУ.

Затем Аристов с женой и детьми отправился на Мальдивы, где до 22 июля отдыхал в гостиничном комплексе Waldorf Astoria Maldives.

"В ходе обысков в доме депутата СБУ обнаружила загранпаспорт народного избранника, в котором содержатся отметки о выезде на Мальдивы. В рамках уголовного производства, начатого генеральным прокурором по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (служебный подлог) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности", – отметили в Службе.

Кроме того, СБУ заинтересовалась тем, с кем контактировал депутат во время пребывания за границей.

"Также проверяется информация о возможном выезде других нардепов и чиновников на зарубежный отдых во время войны", – добавили в Службе.

Напомним, ранее "слуга народа" Аристов, входящий в парламентский комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, засветился на Мальдивах. В 5-звездочном отеле он решил отдохнуть в середине июля, где его и заметили журналисты.

Чтобы проверить информацию о путешествии Аристова на Мальдивы, журналисты позвонили в отель Waldorf Astoria Maldives. Работники курорта подтвердили, что народный депутат Аристов действительно был их гостем, но уже выселился.

Стоимость проживания на двоих за одну ночь в отеле Waldorf Astoria Maldives варьируется от 100 до 323 тыс. гривен за виллу с двумя спальнями и бассейном. Более того, в отеле есть предложение свыше 500 тыс. гривен за одну ночь – с тремя спальными комнатами, бассейнами и доступом к пляжу.

В партии на скандал с отдыхом нардепа в разгар войны отреагировали инициированием немедленного прекращения членства Аристова во фракции.

25 июля спикер ВРУ Руслан Стефанчук сообщил, что Аристов написал заявление о сложении депутатского мандата. Ее депутаты рассмотрят на ближайшем пленарном заседании.