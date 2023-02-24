В Раде проголосовали за досрочное прекращение полномочий Солода, Королевской и Волошина: все подробности

В Верховной Раде лишили мандатов трех народных депутатов от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Речь идет о Наталии Королевской, ее муже Юрии Солоде и однопартийце Олеге Волошине.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Парламент досрочно прекратил полномочия еще трех народных депутатов: Юрия Солода, Наталии Королевской и Олега Волошина", – отметил он.

За лишение мандата Королевской депутаты голосовали наиболее активно: не хотят больше видеть ее в Раде 332 народных избранника.

За прекращение депутатских полномочий Солода проголосовали 325 депутатов, постановление о лишении мандата Волошина набрало 330 голосов "за".

В настоящее время в Верховной Раде Украины осталось 405 народных депутатов. Это, по словам Железняка, новый "рекорд".

Напомним, у Королевской, по данным LB.ua, давно есть недвижимость в Подмосковье, она скрывала ее в декларациях на протяжении 16 лет. Земельный участок и дом в России есть у Королевской с 2005 года: она владеет недвижимостью в курортной зоне возле леса – неподалеку от российского горнолыжного курорта "Яхрома Парк".

Вместе с мужем, нардепом Юрием Солодом, Королевская уехала из Украины еще в начале февраля 2022 года.

Народный депутат Олег Волошин, на которого наложены санкции, также не стал ждать начала большой войны: он уехал из Украины за 10 дней до полномасштабного вторжения.

О том, что Королевская и Солод подали заявления о сложении полномочий нардепов, стало известно 15 февраля. 22 февраля то же самое сделал их однопартиец Волошин.

При этом Волошину ранее объявили подозрение в госизмене, а Королевской, сидящей в Дубае, – в сокрытии имущества под Киевом и в РФ.

Ранее также сообщалось, что 13 января в Верховной Раде поддержали досрочное прекращение полномочий народных депутатов от ОПЗЖ Андрея Деркача, Виктора Медведчука, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

Как заявил до голосования в Раде по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский, гражданство Украины должно быть единственным. Глава государства также уверил, что продолжит лишать украинских паспортов прежде всего тех, кто имеет двойное или даже тройное гражданство, включая гражданство России, и поддерживает страну-агрессора.