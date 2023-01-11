Гражданство Украины должно быть единственным: Зеленский прокомментировал решение о Медведчуке и других нардепах. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал лишение гражданства украинских коллаборантов, таких, как Андрей Деркач, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук. Он заявил, что продолжит лишать украинских паспортов в первую очередь тех, кто имеет двойное или даже тройное гражданство, включая гражданство России, и поддерживает страну-агрессора.

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Об этом Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге во Львове с президентом Польши Анджеем Дудой, отвечая на вопросы журналистов. Он пояснил, что есть разные причины лишения лиц украинского гражданства.

По словам президента, подавляющее большинство тех, кого лишили украинского паспорта, имели гражданство другого государства.

"Есть два списка. Есть люди, лишенные гражданства согласно украинскому законодательству и Конституции Украины. Часть этих людей лишена гражданства из-за того, что они действительно имеют гражданство другого государства. Максимальное большинство этих людей. А все остальные – это детали от СБУ", – отметил лидер государства.

Зеленский подчеркнул, что в дальнейшем будут лишать украинского гражданства прежде коллаборантов, поддерживающих страну-террориста Россию и имеющих паспорт РФ.

"Что касается того, как будет дальше. Наша задача – чтобы все те, кто имеет двойное, тройное гражданство, включая гражданство РФ, и оказывают духовное или политическое влияние на наше государство, чтобы все эти люди имели одно гражданство – Российской Федерации. Пусть они с этим гражданством в соответствующем государстве и живут. Я считаю, что это абсолютно справедливо", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский лишил украинского гражданства скандальных политиков Виктора Медведчука, Тараса Козака, Андрея Деркача и Рената Кузьмина, вставших на сторону России. Кроме того, у предателей хотят унести мандаты народных депутатов.

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