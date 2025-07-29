Восстановленная независимость? Чем новый законопроект о НАБУ и САП лучше старых и какова вероятность его принятия

История с попыткой урезания полномочий независимым антикоррупционным органам – НАБУ и САП, которая вызвала массовые протесты, близится к развязке. 31 июля многострадальная Верховная Рада должна рассмотреть президентский законопроект №13533 о полномочиях Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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Чем этот новый законопроект лучше старых законов, по которым независимые антикоррупционные органы прекрасно работали 10 лет, и какова вероятность его принятия – рассказывает OBOZ.UA.

Торжество антикоррупционной независимости

Каким бы хорошим и порядочным человеком не был любой генеральный прокурор Украины, он, к сожалению, в любом случае политически заангажирован. Его кандидатуру вносит президент, утверждает Верховная Рада (она же его, в случае чего, и снять может). Ну какая тут может быть независимость?

В 2014 году, после Революции Достоинства, в Украине возникла необходимость создания по-настоящему независимых антикоррупционных органов. В первую очередь – независимых от генпрокурора. Во-первых, и самим не помешает, а во-вторых, это было одно из условий для полноценной евроинтеграции. На этом настаивали и Евросоюз, и МВФ, которых, мягко говоря, достали украинские кумовство и коррупция.

Закон "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" был принят 14 октября 2014 года депутатами Верховной Рады еще VII созыва. Чуть позже были созданы Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд Украины.

"Закон о НАБУ писался фактически у меня в кабинете. Новые антикоррупционные органы стали действительно независимыми. Их руководители назначаются не руководством государства, а по итогам открытых конкурсов. Гусударственные органы тут исполняют разве что церемониальную функцию назначения руководителя, которого избрала конкурсная комиссия. В которую входят и представители общественности", – рассказывает OBOZ.UA бывший главный военный прокурор Украины Виктор Чумак, который на момент создания НАБУ возглавлял Комитет ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией (кстати, он был одним из четырех претендентов на должность первого директора НАБУ).

С 2015 года новые антикоррупционные структуры начали свою работу, которая потом при всех президентах вызывала раздражение в определенных кругах. К НАБУ и САП было не подступиться – потому что действительно независимые.

"Многие сейчас говорят о якобы неэффективности независимых антикоррупционных органов: мол, а где громкие дела? Так откройте официальный сайт НАБУ и посмотрите, сколько уже сидят. Довольно много. И это учитывая, что НАБУ и САП занимаются только топ-коррупцией", – говорит Виктор Чумак.

Почему депутаты массово поддержали скандальный закон

И вот прошло 10 лет после начала работы независимых антикоррупционных органов. Все было нормально, но 22 июля совершенно неожиданно принимается закон №12414 об ограничении полномочий НАБУ и САП. Если конкретнее – их руководителей подчинили генеральному прокурору, лишив, таким образом, независимости.

"А откуда вам известно, что было нормально? За все эти десять лет вопросы двойного контроля, двойных функций – они регулярно поднимались. По Конституции главный – генеральный прокурор. А у нас есть Генпрокуратура и САП, и руководитель последней – заместитель генпрокурора. Но есть либо зависимый, либо независимый. Нельзя быть немного беременным. Или вот пример: разве можно назвать нормальной ситуацию, когда по закону генпрокурор должен рассматривать конфликт, например, между НАБУ и другим органом досудебного расследования, но при этом он абсолютно не в курсе, что там происходит в НАБУ?" – говорит OBOZ.UA заместитель председателя Комитета ВР по правоохранительной деятельности Григорий Мамка.

Может, что-то подкорректировать и стоило в работе независимых антикоррупционных органов, в их взаимодействии с Генпрокуратурой, но так, как это было сделано – вызывает недоумение.

Лишение независимости НАБУ и САП было почему-то запрятано в недра законопроекта под названием "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины об особенностях досудебного расследования уголовных правонарушений, связанных с исчезновением лиц безвести при особых обстоятельствах в условиях военного положения".

Документ опять же был принят как-то очень быстро, можно сказать – молниеносно. Подписан президентом буквально под покровом ночи (это при том, что многие законопроекты ожидают президентской подписи по полгода). А на следующий день прямо с утра депутаты отправились на каникулы.

Кстати, за ограничение полномочий НАБУ и САБ проголосовали 263 народных депутата (против – 13 человек, воздержались – 13, не голосовали – 35).

"Верховная Рада приняла законопроект со смехом и радостью. Могу понять: благодаря НАБУ под подозрением находится сейчас 31 депутат. Я уже не говорю о других высокопоставленных должностных лицах, чиновниках. Это, в частности, председатель Верховного суда, Фонда госимущества, вице-премьер", – рассказывает Виктор Чумак.

Переход красной линии

Стоит отметить, что НАБУ и САП практически вплотную подобрались к людям из близкого окружения президента.

"Кейс Алексея Чернышова это прямо подтверждает. Готовится подозрение деловому партнеру Владимира Зеленского времен "Квартала" Тимуру Миндичу. В Германии прошли обыски у заместителя главы ОП Ростислава Шурмы, что важно – с привлечением немецких правоохранителей, которые принимают участие в таких акциях только при наличии серьезных аргументов", – рассказывает OBOZ.UA директор Института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

Принятие закона №12414, который, в частности, лишал права НАБУ и САП интересоваться "руководителем постоянно действующего вспомогательного органа, созданного президентом Украины, его заместителем", напоминало просто какую-то спецоперацию.

"Власть сделала несколько тестов. Первый – назначение начальника Бюро экономической безопасности. Ага, прокатило. Обыски у активиста Шабунина из "Центра противодействия коррупции" – тоже нормально, реакция Запада была слабая. Власть немного заступила красную черту, осмотрелась и пошла дальше, на НАБУ и САП. Подумали, что ничего не будет, если они разберутся с этими органами, которые властная вертикаль не контролировала. И которая досаждала власти что во времена Порошенко, что Зеленского. Но это оказалась самая настоящая красная линия", – говорит Андрей Миселюк.

Результаты смелого государственного эксперимента по ограничению независимости НАБУ и САП оказались плачевными. Люди, по большей части молодежь, вышли на протесты, которые продолжаются до сих пор.

Что будет дальше

Президент был вынужден сдать назад. Еще 24 июля он подал в парламент законопроект №13533 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

"Новый законопроект для НАБУ и САП – он не лучше и не хуже. В области самостоятельности и полномочий он фактически откатывает все назад, до ситуации на 21 июля. Единственно – документ дает возможность генпрокурору ознакомиться с любым делом, которое находится в расследовании независимых антикоррупционных структур. Но только – ознакомиться. Ну и еще проверка сотрудников на детекторе лжи", – говорит Виктор Чумак.

Эти изменения в действительности – мелочи. Тем более, что если произойдет утечка информации по делам, которыми занимаются НАБУ и САП, сразу станет понятно, кто виноват: ведь генпрокурор читал! А насчет детектора лжи – так это дело обыденное. В принципе, нужно и народных депутатов обязать проходить проверку на склонность к коррупции и сотрудничеству со страной-агрессором.

"НАБУ и САП, которые за последние годы выдали кучу подозрений, в том числе народным депутатам, должны оставаться независимыми. Но я бы механизм "истребования" материалов с целью проверки генеральным прокурором в президентском законопроекте ликвидировал", – говорит OBOZ.UA народный депутат, президент комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции и беженцам Алексей Гончаренко.

Что касается перспектив принятия 31 июля президентского законопроекта, то документ, конечно же, будет принят.

"Под Верховной Радой соберутся люди и будут ждать. Так уже было – когда принимали закон о люстрации, из здания никого не выпускали. А нынешние депутаты с массами работать не привыкли, они людей боятся. Тем более что и на каникулы хочется", – резюмирует Виктор Чумак.