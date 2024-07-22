В Раде официально зарегистрировали постановление об исключении Безуглой из комитета по безопасности: когда может состояться голосование

В украинском парламенте зарегистрировали постановление об увольнении народной депутатки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Также этим постановлением предлагается исключить парламентария из состава комитета.

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Соответствующая законодательная инициатива была зарегистрирована под номером 11432 в понедельник, 22 июля. Как отмечается в проекте, Безуглую предлагают отозвать из комитета "в результате обстоятельств, исключающих выполнение ею своих обязанностей".

Среди инициаторов – депутаты Рады Александр Завитневич, Андрей Мотовиловец, Роман Костенко, Ирина Фриз, Андрей Парубий, Федор Вениславский, Сергей Рахманин и другие.

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки ранее проголосовал за внесение постановления об исключении из своего состава Марьяны Безуглой.

Нардеп Ярослав Железняк отметил, что Комитет по вопросам регламента ВР, вероятно, "очень оперативно рассмотрит этот документ". По его словам, парламент может проголосовать за отзыв Безуглой уже во вторник, 23 июля.

Для снятия Безуглой нужно зарегистрировать постановление, пройти с ним Регламентный комитет, а затем вынести на рассмотрение сессионного зала и набрать более 226 голосов.

Безуглая уже прокомментировала решение Комитета. Она заявила, что партии "Слуга Народа" и "Европейская солидарность" в комитете "действуют вместе". Нардепы, по ее словам, не решают проблемы, "а пытаются уничтожить тех, кто не молчит и пытается решить".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 июля народная депутат Марьяна Безугла вышла из фракции партии "Слуга народа" по собственному заявлению. Теперь официально в "СН" остается 234 парламентария. Перед этим ее исключили и из партии.

Кроме того, Безуглу отозвали с должности главы парламентского подкомитета по вопросам демократического гражданского контроля. Она заявила, что это был ответ "на правду о проблемах в ВСУ и обращении военных".

Ранее стало известно, что Марьяна Безуглая обратилась в ГБР с жалобой на главкома ВСУ Александра Сырского. Она обвинила его в препятствовании ее депутатской деятельности.

Это была уже не первая критика Безуглой в сторону военного руководства. Ранее она требовала отставки тогдашнего главкома Валерия Залужного из-за якобы неспособности предоставить план ведения военных действий на 2024 год, чем вызвала возмущение среди общественности.