Безуглая подала заявление в ДБР на Сырского: в чем обвиняет главнокомандующего ВСУ

Народная избранница Марианна Безуглая обратилась в Государственное бюро расследований с жалобой на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского. Она обвиняет его в препятствовании ее депутатской деятельности.

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Об этом Безуглая написала в своем Facebook. По словам нардепки, заявление касается нарушения Сырской статьи 351 Уголовного кодекса Украины.

"Подаю заявление в Государственное бюро расследований о нарушении Сырским, главнокомандующим ВСУ, статьей 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствование деятельности народного депутата Украины", – написала Безуглая.

В частности, парламентарий зацитировала отрывок из статьи 351 УКУ, по которой, по ее мнению, должен ответить генерал.

"Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трех лет, или ограничением свободы на тот же срок", – напомнила Безуглая.

Кроме того, к сообщению нардеп добавила скрины из, вероятно, военных чатов в Telegram. В них, в частности, речь идет о запрете пускать ее на позиции ВСУ в Донецкой области, а также запрет украинским защитникам общаться с ней. Однако, кто отдавал соответствующие приказы, не указывается.

Следует отметить, что это уже не первый "наезд" Безуглой на высшее военное руководство Украины. Ранее у нее также был "конфликт" с эксглавнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Тогда ветеран российско-украинской войны Арслан Мисиратов заявил, что для народной депутатки Марьяны Безуглой не суть важно, кто именно находится на той или иной должности в военном руководстве государства, ведь ее задача – просто "толкнуть им палки в колеса".

Напомним, еще в ноябре 2023 года Безугла предложила отправить Залужного в отставку из-за якобы неспособности предоставить план замысла на 2024. Ее высказывания вызвали возмущение в сети.

С тех пор нардепка ежедневно набрасывалась с новыми обвинениями в адрес главкома. Это дало основания украинцам заподозрить, что она транслирует вне конфликт между политическим и военным руководством, а также что власти могут готовить отставку Залужного.

Однако в ОПУ в конце концов отрицали, что Безугла озвучивает позицию президента. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк также дал понять, что Безуглая нападками на Залужного подыгрывала России.